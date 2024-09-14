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Spor

Okan Buruk'tan Jose Mourinho'ya yanıt: "Bence öyle demek istedi!"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun geçen hafta yapmış olduğu açıklamalara cevap verdi.

23:36 - 14/09/2024 Cumartesi
Güncelleme: 00:24 - 15/09/2024 Pazar
Yeni Şafak
Teknik direktör Okan Buruk
Teknik direktör Okan Buruk

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 5. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti.


Galibiyetin ardından teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.


Okan Buruk şöyle konuştu:

"Girdiğimiz pozisyonlar ve attığımız golle bizim için önemli. Ayrıca çok fazla pozisyon vermedik. Bu bizim için sevindirici. Amacımız Türkiye'de ve Avrupa'da kupa kazanmak."


"Takım ve taraftar birleşerek iyi bir gövde gösteri yaptı. Transfer dönemi bittikten sonra oyuncuların kafası ve bizim kafamız daha çok rahatlıyor."


Gabriel Sara

"Lucas ile birlikte çok iyi iş yaptılar. Savunmamızın performansı orta sahanın iyi olmasını da sağladı. Savunmamızın önemi yüksekti. Takımımız genel olarak iyi oynadı. Çok fazla abartmamak lazım. Çok fazla öldürmemek de lazım. 3 gün sonra bir maçımız daha var."

"Mauro Icardi'nin tedavisi Arjantin'de sürüyor. 2-3 gün içerisinde burada bizim kontrolümüzde devam edecek. Şu an 2 haftalık bir süresi daha var gibi gözüküyor."


"Bundan sonra çift forveti düşüneceğiz. Oyuncu yapısı olarak 3 sisteme uygunuz. Maçlarımızda oyun süreleri çok kısa. Avrupa'ya gittiğimizde bunun sıkıntılarını yaşıyoruz. Hakemlerin buna dikkat etmesi iyi olabilir."

Jose Mourinho'nun negatif ayrımcılık sözlerine yanıt

"Geçen hafta negatif ayrımcılık yapıldı, aleyhimize iki penaltı verildi. Ondan önceki hafta golümüz verilmedi. Bence negatif derken, pozitif demek istedi."







#Galatasaray
#Okan Buruk
#Çaykur Rizespor
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