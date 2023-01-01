Okan Buruk'tan kupa maçı sonrasında yıldız göndermesi
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçında Alanyaspor evinde Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Maç sonunda Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk yayıncı kuruluşa konuştu.
23:37 . 17/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Okan Buruk
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçında Alanyaspor evinde Galatasaray'ı ağırladı. Deplasman takımı maçtan 2-1 galip ayrıldı. Maçın ardından Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk yayıncı kuruluşa konuştu.
''Galatasaray dünya çapında bir marka''
"Galatasaray, dünya çapında bir marka. Türkiye'nin en çok şampiyon olan, en çok yıldıza sahip olan takımı. Burada taraftarımızın bize verdiği destek de çok önemli."
''Kazanacağımız daha çok maç var''
"Kazanacağımız daha çok maç var, önümüzde daha çok hedef var. 2 kupayı da kazanmak istiyorsak, bugünden ve bundan önceki haftalardan da daha iyisini yapmamız gerekiyor. Bunu yapabilecek gücümüz de var."
Acele transfer yapmayacağız''
"Bakacağız, ihtiyacımız ne? Acele bir transfer yapacak durumda değiliz. Takıma katkı yapacak oyuncular alacağız."
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#Okan Buruk
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