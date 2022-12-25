Okan Buruk'tan oyuncusuna tepki: "Neden yaptın?"

Galatasaray'ın İstanbulspor ile oynadığı maçın son bölümünde Lucas Torreira yerini Sergio Oliveira'ya bıraktı. Bu anlarda sahayı yakın bir bölgeden terk etmeyen Uruguaylı oyuncu sarı kart gördü.
Teknik direktör Okan Buruk, sarı kart gören oyuncusuna tepki gösterdi. Saha kenarına gelen futbolcusunu kolundan tutan Buruk, 'neden sarı kart gördün' diye sordu. Torreira, hocasına verdiği cevap sonrasında takım arkadaşlarının yanına oturdu.
- Galatasaray, Süper Lig'de yeni haftada Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.