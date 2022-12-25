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Okan Buruk'tan oyuncusuna tepki: "Neden yaptın?"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İstanbulspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Lucas Torreira'ya tepki gösterdi. İkili arasında yaşananlar sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Okan Buruktan oyuncusuna tepki: Neden yaptın?
Lucas Torreira, Sivasspor maçı öncesinde cezalı duruma düştü.

Galatasaray'ın İstanbulspor ile oynadığı maçın son bölümünde Lucas Torreira yerini Sergio Oliveira'ya bıraktı. Bu anlarda sahayı yakın bir bölgeden terk etmeyen Uruguaylı oyuncu sarı kart gördü.

Teknik direktör Okan Buruk, sarı kart gören oyuncusuna tepki gösterdi. Saha kenarına gelen futbolcusunu kolundan tutan Buruk, 'neden sarı kart gördün' diye sordu. Torreira, hocasına verdiği cevap sonrasında takım arkadaşlarının yanına oturdu.

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