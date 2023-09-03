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Spor

Okan Buruk'tan transfer açıklaması: Önümüzdeki günlerde her şey belli olacak

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti. Sarı- kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

00:28 . 3/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Okan Buruk

Okan Buruk

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti.


Sarı- kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



İşte Okan Buruk'un açıklamaları:

"Rakibimizin 3'lü savunmayla başlamasını beklemiyorduk. Oyuncularımızla iletişime geçerek nasıl karşılayacağımızı anlattık. Oyuna iyi başladık. İlk yarım saatte rakibimizi çok fazla kalemize de getirmedik."


"İkinci yarının başında hızla bir şekilde kaleye gidersek skor bulacağımızı söyledik ve öyle oldu. Performanslarımız yukarıya çıkıyor, özellikle Angelino en iyi maçını oynadı. Kerem de yükseliyor, Tete ise ikinci maçını oynuyor. Oyuncularımızın performansını yükseltiyoruz, gol yemedik. Ben oyuncularıma güveniyorum. Avrupa ile beraber devam edeceğiz, bunu söylüyorum ama insanlar anlamıyorum, hazırlanıyoruz ve kadromuzu netleştirmeye çalışıyoruz. Avrupa'da devam ediyoruz. Milli aradan sonra daha iyi olacağız."


"İyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Daha iyisini yapacağız. Bunu söylüyoruz ama insanlar anlamıyor. Hazırlık sürecindeyiz. Bu takım geçen sene 7., 8. haftada bu seviyelere geldi. Bunu bu sene erken yaptık. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz, 7 puan aldık. ligde. Aradan daha iyi döneceğiz."


Avrupa'da transfer kapandıktan sonra hem Şampiyonlar Ligi hem de bütçe kozumuzu kullanıyoruz. Önümüzdeki günlerde transferler belli olacak, Erden Bey çalışmaya devam ediyor. İyi gidiyoruz, herkes rahat olsun.



#Okan Buruk
#Galatasaray
#Süper Lig
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