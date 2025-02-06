Okan Buruk'tan yabancı hakem açıklaması: 'Kim yönetirse yönetsin...'

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası ikinci maçında konuk olduğu Boluspor'u 4-1 mağlup etti.





Galibiyetin ardından teknik direktör Okan Buruk, basın toplantısında transfere dair önemli mesajlar verdi.





Okan Buruk'un açıklamaları şöyle:

'Stada korkarak gelmiştik'

"Bugün stada korkarak gelmiştik ama zemin temizlenmişti ve maç oynamaya müsaitti. Boluspor’u tebrik etmek istiyorum, maçın bazı bölümlerinde çok iyi oynadılar. İlk yarı üçlü savunma oynadık, ikinci yarı dörtlüye döndük. Maçın sonuna kadar oyunumuzu devam ettirdik."





'Barış Alper'i biraz koruduk'

"Özellikle genç oyuncularımızla yeni transferlerimizin performanslarını gördük ve iyi yanıtlar aldık. Akademimizden oyuncularımızı kullanma şansımız oldu. Barış Alper'i biraz koruduk. Hafta sonu cezalı olduğu için oynamayacak. Alkmaar maçına hazır olacağını düşünüyoruz."

'Yarın kontrol edeceğiz'

"Yunus'un ağrıları var, gün gün takip edip ona göre karar vereceğiz. Jakobs antrenmanlara başlamadı. Kerem Demirbay yarından itibaren antrenmana başlayacak. Sallai’nin kasığındaki sakatlığı çok büyük değil, yarın kontrol edeceğiz. Osimhen’i de dinlendirdik, o yüzden buraya gelmedi."





'Bu zor bir şey'

"Ekibimle birlikte listeyi belirleyeceğiz. 3 oyuncu sokabiliyoruz listeye, bu zor bir şey. Büyük sakatlık yaşayan kulüplere fazladan hak verebilirlerdi. Transfer olacak oyuncuların birçoğuna Avrupa listesinin net olmadığını söyledik."





'Cuesta hazır geldi'

"Carlos Cuesta, takımıyla çalışarak hazır bir şekilde buraya geldi."

Carlos Cuesta

'Değerlendirip karar vereceğiz'

"Lemina’nın da tam durumunu bilmiyoruz. Doktorumuz yavaş yavaş takıma adapte olması gerektiğini söyledi. Fiziksel olarak onun da durumunu değerlendirip karar vereceğiz."

Mario Lemina

'Kim yönetirse yönetsin'

"Biz her şeye açığız. En iyisi gelecekse her şeye açığız. Kim yönetirse yönetsin, bizim için önemli değil. Bütün takımlara adil bir şekilde olacaksa o konuda açığız. En elit hakemleri buraya getiremiyoruz. Geçen sene gelenler daha elitti. Geçen federasyonun seçtiği kaliteli hakemleri şimdi göremiyoruz."























