Okan Kocuk’un babası Alper Ulusoy’a kızdı lastik yaktı

Galatasaray’da forma giyen Mustafakemalpaşalı kaleci Okan Kocuk’un babası Özcan Kocuk, dün akşam oynanan Galatasaray- Gaziantep FK maçında düdük çalan hakem Alper Ulusoy’a lastik yakarak tepki gösterdi.

İşletmeciliğini yaptığı tamirhanenin önünde lastik yakarak Gaziantep FK müsabakasında yaşananları protesto eden Özcan Kocuk, hakemlere de küfürler savurdu. Yaşananların ardından çevrede bulunan dükkan sahipleri olay yerine polis çağırırken, Özcan Kocuk kolluk kuvvetlerine de zorluk çıkararak yanan lastiğin söndürülmesini istemedi. Polislerin görüşmeleri ile ikna edilen Kocuk, daha sonrasında hakkında işlem yapılmak üzere karakola götürüldü.

Galatasaray Kalecisi Okan Kocuk'un babası, Gaziantep maçının hakemi Alper Ulusoy'a tepki göstermek için lastik yaktı pic.twitter.com/SB0aFKICMw — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 22, 2020

Dün akşam ne olmuştu?

Galatasaray ile Gaziantep FK arasında dün akşam oynanan karşılaşma, pek çok tartışmayı da beraberinde getirmişti. Uzatmanın son dakikalarında yaşanan pozisyon sonrası Okan Kocuk topu elinde 18 saniye tutunca hakem Alper Ulusoy, 6 saniye kuralının ihlali gerekçesiyle çift vuruşa hükmetti. Bu çift vuruşun ardından penaltı kazanan Gaziantep, Maxim’in vuruşunda golü buldu ve maç 3-3 sona erdi. Maçın son dakikalarında yaşanan bu anlar geceye damga vururken Okan Kocuk’un babası son dakikada yaşanan bu olaylara tepki gösterdi.

Galatasaray kalecisi Okan Kocuk topu elinde kaç saniye tuttu? Süper Lig'in 28. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Galatsaray sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı.Sarı kırmızılar 1-0 geriye düştüğü maçta üst üste goller bularak skoru 3-1'e getirmeyi başardı.Ahmet Çalık'ın kırmızı kart görmesi ve Falcao'nun sakatlığı nedeniyle bir süre 9 kişi kalan sarı kırmızılar bu anlarda kalesinde ikinci golü gördü.Mücadelede 90+10 oynanırken Galatasaray kalecisi Okan Kocuk, defanstan gelen topu eline aldı.Yavaş hareketlerde bulunan Kocuk topu oyuna sokmak için sahip olduğu 6 saniyelik kuralı 12 saniye ihlal etti.Yaşanan bu olay sonrası karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy, Gaziantep ekibi lehine en direkt serbest vuruş kararı verdi.Antep ekibi serbest vuruşu etkisiz kullanmasına rağmen pozisyondan penaltı kazandı.Kullanılan penaltıyı gole çeviren Maxim, Gaziantep ekibine 1 puanı getirdi.'Galatasaraylılar isyan etmekte haklı' beINSPORTS ekranlarında karşılaşmayı yorumlayan eski hakemlerden Deniz Çoban pozisyonla ilgili şu ifadeleri kullandı:Oyun kurallarına göre 6 saniyeden fazla tutamaz. Ama dünyada hakemlerin titiz davranmadıkları bir uygulama. Hakemin bu kararı vermesi Alper Ulusoy'un kariyerine yakışmadı. Bugüne kadar uygulanan bir karar değil. Galatasaraylılar isyanlarında haklı.