LA LİGA

Okay Yokuşlu sezon sonuna işaret etti

İspanya'nın Celta Vigo takımında forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu, hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili olarak, "Sezon sonuna kadar aklım sadece Celta'da" dedi.

Haber Merkezi AA
Celta formasıyla çıktığı 48 maçta 2 gol atarken, 1 de asist yaptı.

Celta formasıyla çıktığı 48 maçta 2 gol atarken, 1 de asist yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı ertelenen maçların oynanmasına 12 Haziran'da başlanacak La Liga'da, ligde kalma mücadelesi veren Celta Vigo'nun Türk futbolcusu Okay Yokuşlu basın toplantısı düzenledi.

Okay, Kovid-19'dan dolayı seyircisiz oynanacak maçlar için "Almanya'da oynanan maçları televizyondan izledim. Seyircisiz oynamak oldukça sıkıcı. Futbolcular için taraftarlar çok önemli" değerlendirmesinde bulundu.

"Taraftarsız oynamak iyi değildir ve sıkıcıdır"

Türkiye'de kulüplerin aldığı cezalardan dolayı bir çok kez seyircisiz maç oynadığını kaydeden Okay, "Taraftar iyi bir ambiyans yaratır ve herkes biliyor ki onlarsız oynamak iyi değildir ve sıkıcıdır. Ama sonuçta bu bir rekabettir ve seyircisiz de oynansa her takım sahaya kazanmak için çıkar" şeklinde konuştu.

Kovid-19 nedeniyle futboldaki duraklamanın her takım için aynı olduğu, eşit şartlarda sahalara geri dönüleceğini kaydeden Okay, Celta olarak "Maç maç düşünerek ve kalan tüm maçları kazanmaya çalışarak ligde kalmak istediklerini" söyledi.

Trabzospor'dan 6 milyon euro bedelle Celta Vigo'ya transfer olmuştu.
Trabzospor'dan 6 milyon euro bedelle Celta Vigo'ya transfer olmuştu.

"Sezon sonuna kadar aklım sadece Celta'da"

Okay, zaman zaman hakkında çıkan Celta'dan ayrılmak istediği yönündeki iddialara da "Geleceğim hakkında konuşamam. Şu anda buradayım ve 11 önemli maçımız var. Takımım ve arkadaşlarım için elimden gelenin en iyisini vermeye çalışacağım. Sezon sonuna kadar aklım sadece Celta'da" diye cevap verdi.

  • La Liga'nın 28. haftasında Celta Vigo, 13 Haziran'da sahasında Villarreal'e karşı oynayacak. Celta Vigo, mevcut durumda, 26 puanla düşme hattının bir üstünde 17. sırada bulunuyor.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Ağaoğlu: Olay kontrolümüz altında
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.