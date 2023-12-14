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Spor

Olaylı maçın raporu ortaya çıktı

Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırdığı maçın saha komiseri raporu ortaya çıktı. Raporda, olayların koridorda da devam ettiği ve Koca'nın "Buradan çıkamayacaklar' dediği yer aldı.

15:00 - 14/12/2023 الخميس
Güncelleme: 15:11 - 14/12/2023 الخميس
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Yaşananların ardından Faruk Koca ve 2 kişi tutuklandı.
Yaşananların ardından Faruk Koca ve 2 kişi tutuklandı.

Süper Lig'de Ankaragücü-Rizespor maçnda saha içinde yaşananlar kameralara anbean yansıdı. Olayların koridorlarda da devam ettiği ortaya çıktı. Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca ile ilgili verilecek kararlar için bağlayıcı niteliği bulunan saha komiseri raporunda saha dışında yaşananlar saniye saniye yer aldı.


NTV'nin haberine göre; raporda, hakem Halil Umut Meler'in Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına beraberindeki 2 kişinin ise tekmelerine maruz kaldığına yer verildi. Hakemler içeri girdikten sonra tribünlerden yabancı cisimlerin atıldığı, hakemlerin soyunma odalarına girdikten sonra koridora gelen Faruk Koca'nın hakaretlerde bulunduğu ve "Buradan çıkamayacaklar" ifadesini kullandığı da rapora yansıdı.


Raporda, Çaykur Rizespor kulübü doktorunun hakem soyunma odasına gelerek hakem Halil Umut Meler'e ilk müdahaleyi yaptığı ve bu müdahalenin ardından da Meler'in ambulansla hastaneye kaldırıldığı bilgisine de yer verildi.








#Süper Lig
#Ankaragücü
#Halil Umut Meler
#Faruk Koca
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