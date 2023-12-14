Olaylı maçın raporu ortaya çıktı

Süper Lig'de Ankaragücü-Rizespor maçnda saha içinde yaşananlar kameralara anbean yansıdı. Olayların koridorlarda da devam ettiği ortaya çıktı. Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca ile ilgili verilecek kararlar için bağlayıcı niteliği bulunan saha komiseri raporunda saha dışında yaşananlar saniye saniye yer aldı.





NTV'nin haberine göre; raporda, hakem Halil Umut Meler'in Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına beraberindeki 2 kişinin ise tekmelerine maruz kaldığına yer verildi. Hakemler içeri girdikten sonra tribünlerden yabancı cisimlerin atıldığı, hakemlerin soyunma odalarına girdikten sonra koridora gelen Faruk Koca'nın hakaretlerde bulunduğu ve "Buradan çıkamayacaklar" ifadesini kullandığı da rapora yansıdı.





Raporda, Çaykur Rizespor kulübü doktorunun hakem soyunma odasına gelerek hakem Halil Umut Meler'e ilk müdahaleyi yaptığı ve bu müdahalenin ardından da Meler'in ambulansla hastaneye kaldırıldığı bilgisine de yer verildi.



























