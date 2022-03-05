Olcan Adın'dan Marcao tepkisi: "Bütün pislikleri yap sonra Galatasaray'a kaptan ol"

Süper Lig'in 28. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 8. dakikada Ahmed Hassan ve 20. dakikada Amar Rahmanoivc'in attığı gollerle 2-0 kazandı.

Olcan Adın'dan Marcao tepkisi

2014-2016 yılları arasında Galatasaray forması giyen Olcan Adın, Konyaspor maçına Marcao'nun kaptan olarak çıkmasına tepki gösterdi. Olcan Adın sosyal medya hesabı üzerinden şu ifadeleri kullandı:

"Sen sahanın için de takım arkadaşına yumruk at saha da bütün pislikleri yap gel GALATASARAYA kaptan ol ne güzel dünya ya"

Sen sahanın için de takım arkadaşına yumruk at saha da bütün pislikleri yap gel GALATASARAYA kaptan ol ne güzel dünya ya REKLAM March 5, 2022

SPOR Konyaspor Galatasaray'ı eli boş gönderdi