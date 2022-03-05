Spor Olcan Adından Marcao tepkisi "Bütün pislikleri yap sonra Galatasaraya kaptan ol"
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Olcan Adın'dan Marcao tepkisi: "Bütün pislikleri yap sonra Galatasaray'a kaptan ol"

2014-2016 yılları arasında Galatasaray forması giyen Olcan Adın, sarı-kırmızılı takımın deplasmanda Konyaspor ile oynadığı mücadeleye kaptan olarak çıkan Marcao'ya tepki gösterdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Olcan Adından Marcao tepkisi: Bütün pislikleri yap sonra Galatasaraya kaptan ol
Marcao, Konyaspor mücadelesine kaptan olarak çıktı

Süper Lig'in 28. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 8. dakikada Ahmed Hassan ve 20. dakikada Amar Rahmanoivc'in attığı gollerle 2-0 kazandı.

Olcan Adın'dan Marcao tepkisi

2014-2016 yılları arasında Galatasaray forması giyen Olcan Adın, Konyaspor maçına Marcao'nun kaptan olarak çıkmasına tepki gösterdi. Olcan Adın sosyal medya hesabı üzerinden şu ifadeleri kullandı:

  • "Sen sahanın için de takım arkadaşına yumruk at saha da bütün pislikleri yap gel GALATASARAYA kaptan ol ne güzel dünya ya"

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Giresunspor-Galatasaray maçında takım arkadaşı Kerem'e yumruk atan sarı-kırmızılı oyuncu Marcao, sosyal medya hesabından bir özür videosu yayınlayarak, 'Kerem'in anne ve babasının ellerini öperek af diliyorum. Kardeşim Kerem'den özür diliyorum. Hakkımda verilecek tüm kararlara saygı duyuyorum' dedi.


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