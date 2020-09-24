Olcay Şahan'dan eski kulübüne icra takibi

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da geçen sezon forma giyen Olcay Şahan'ın alacakları ödenmediği gerekçesiyle icra takibi başlattığı bildirildi.
Haber MerkeziDHA
Denizlispor'un geçen sezon başı Trabzonspor'dan 1 yıllığına kadrosuna kattığı 33 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Olcay Şahan, kulüp tarafından kendisine ödenmeyen 375 bin TL alacağı için avukatı aracılığıyla kulübe dava açıp, icra makbuzu gönderdi.
7 gün içinde ödenmesi gerekiyor
Denizli 4. İcra Dairesi, borç nedeniyle Denizlispor'a resmi tebligat yolladı. Tebligatta, Olcay Şahan'a 15 bin 737 TL yasal faiziyle birlikte toplam 390 bin 337 TL'lik ödemenin 7 gün içinde yapılması gerektiği, gereken ödeme yapılmadığı takdirde icra takibinin yasal olarak başlatılacağı belirtildi.
Denizlispor'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Olcay, yeşil-siyahlı ekipte forma giydiği 30 maçta 1 gol attı, 3 de asist yaptı.
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