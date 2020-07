Solskjaer'den dikkat çeken Başakşehir yorumu: Bir ismi ön plana çıkardı

Medipol Başakşehir'in Kopenhag'ı geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde karşılaşması muhtemel takımlardan Manchester United'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Medipol Başakşehir'in gelişen bir takım olduğunu söyledi.

Kulübün internet sitesinde turuncu-lacivertlileri değerlendiren Solskjaer, "Son zamanlarda onların iyi gittiğini görüyorum, Başakşehir takım olarak gelişiyor." ifadesini kullandı.

Başakşehir ile karşılaşmanın kendisini heyecanladıracağını da belirten Norveçli teknik adam, "Çünkü benim eski bir öğrencim Başakşehir'de oynuyor, Fredrik Gulbrandsen. Molde'de onunla bir kaç yıl beraber çalışmıştım." şeklinde konuştu.

Medipol Başakşehir, son 16 turu ilk maçında 1-0 mağlup ettiği Danimarka'nın Kopenhag takımını elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Manchester United-LASK eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kura çekimleri gerçekleştirildi.Son 16 turu ilk maçında 1-0 mağlup ettiği Danimarka'nın Kopenhag takımını elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselecek Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri de bu kurada belli oldu.Temsilcimiz, üst tura çıkması halinde Manchester United-LASK eşleşmesinin galibiyle oynayacak. İlk maçı Manchester United 5-0 kazanmıştı.Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselmesi halinde ise Wolverhampton-Olympiakos ile Roma-Sevilla eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleriWolfsburg-Shakhtar Donetsk / Frankfurt-BaselLask LINZ-Manchester United / Başakşehir-KopenhagInter-Getafe / Rangers-Bayer LeverkusenOlympiakos-Wolverhampton / Sevilla - RomaYarı final eşleşmeleriWolves-Olympiakos / Roma-Sevilla vs LASK-Manchester United / Başakşehir-KopenhagInter - Getafe / Glasgow Rangers-Bayer Leverkusen vs Wolfsburg-Shakhtar Donetsk / Eintracht Frankfurt-BaselUEFA Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu Avrupa Ligi kupası Köln'de sahibini bulacak2019-20 sezonu UEFA Avrupa Ligi'ne çeyrek final turundan itibaren Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen kentleri ev sahipliği yapacak.Turnuvanın çeyrek final maçları 10-11 Ağustos, yarı final maçları 16-17 Ağustos ve final mücadelesi ise Köln Stadı'nda 21 Ağustos'ta yapılacak.Yeni tip koronavirüs nedeniyle ertelenen son 16 turu karşılaşmaları 5-6 Ağustos tarihlerinde oynanacak.