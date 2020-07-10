UEFA AVRUPA LİGİ

Ole Gunnar Solskjaer Başakşehir eşleşmesi için ne dedi?

Solskjaer'den dikkat çeken Başakşehir yorumu: Bir ismi ön plana çıkardı

Medipol Başakşehir'in Kopenhag'ı geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde karşılaşması muhtemel takımlardan Manchester United'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Medipol Başakşehir hakkında konuştu. Norveçli teknik adam temsilcimizin kadrosundan bir ismi de ayrıca ön plana çıkardı.

Haber Merkezi AA
Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer

Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer

Medipol Başakşehir'in Kopenhag'ı geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde karşılaşması muhtemel takımlardan Manchester United'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Medipol Başakşehir'in gelişen bir takım olduğunu söyledi.

Kulübün internet sitesinde turuncu-lacivertlileri değerlendiren Solskjaer, "Son zamanlarda onların iyi gittiğini görüyorum, Başakşehir takım olarak gelişiyor." ifadesini kullandı.

Başakşehir ile karşılaşmanın kendisini heyecanladıracağını da belirten Norveçli teknik adam, "Çünkü benim eski bir öğrencim Başakşehir'de oynuyor, Fredrik Gulbrandsen. Molde'de onunla bir kaç yıl beraber çalışmıştım." şeklinde konuştu.

  • Medipol Başakşehir, son 16 turu ilk maçında 1-0 mağlup ettiği Danimarka'nın Kopenhag takımını elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Manchester United-LASK eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kura çekimleri gerçekleştirildi.Son 16 turu ilk maçında 1-0 mağlup ettiği Danimarka'nın Kopenhag takımını elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselecek Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri de bu kurada belli oldu.Temsilcimiz, üst tura çıkması halinde Manchester United-LASK eşleşmesinin galibiyle oynayacak. İlk maçı Manchester United 5-0 kazanmıştı.Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselmesi halinde ise Wolverhampton-Olympiakos ile Roma-Sevilla eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleriWolfsburg-Shakhtar Donetsk / Frankfurt-BaselLask LINZ-Manchester United / Başakşehir-KopenhagInter-Getafe / Rangers-Bayer LeverkusenOlympiakos-Wolverhampton / Sevilla - RomaYarı final eşleşmeleriWolves-Olympiakos / Roma-Sevilla vs LASK-Manchester United / Başakşehir-KopenhagInter - Getafe / Glasgow Rangers-Bayer Leverkusen vs Wolfsburg-Shakhtar Donetsk / Eintracht Frankfurt-BaselUEFA Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu🔥 The #UELdraw is complete 🔥2020 #UEL winners will be ______ 🏆 pic.twitter.com/ncyIFYKhlC&mdash; UEFA Europa League (@EuropaLeague) July 10, 2020 Avrupa Ligi kupası Köln'de sahibini bulacak2019-20 sezonu UEFA Avrupa Ligi'ne çeyrek final turundan itibaren Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen kentleri ev sahipliği yapacak.Turnuvanın çeyrek final maçları 10-11 Ağustos, yarı final maçları 16-17 Ağustos ve final mücadelesi ise Köln Stadı'nda 21 Ağustos'ta yapılacak.Yeni tip koronavirüs nedeniyle ertelenen son 16 turu karşılaşmaları 5-6 Ağustos tarihlerinde oynanacak.A reminder of the #UEL top scorers... ⚽️🔥#UELdraw&mdash; UEFA Europa League (@EuropaLeague) July 10, 2020

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

Koronavirüs pandemisi nedeniyle son 16 turu sırasında askıya alınan Şampiyonlar Ligi'nde heyecan yeniden başlıyor. Atalanta, Atletico Madrid, RB Leipzig ve Paris Saint-Germain'in bir üst tura yükseldiği turnuvada 8'li Final için 8 aday kalırken, son 16 turunda ikinci ayak müsabakaları oynanamayan Chelsea - Bayern Münih, Napoli - Barcelona, Real Madrid - Manchester City ve Lyon - Juventus maçlarının tamamlanmasıyla 8'li Final'e katılan takımlar belli olacak.Şampiyonlar Ligi final eşleşmeleriİsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen Şampiyonlar Ligi kura çekimi yapıldı. Kura çekimi sonrası çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri ise şöyle oluştu:Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleriReal Madrid- Manchester City / Olympik Lyon - JuventusLeipzig - Atletico MadridNapoli - Barcelona / Chelsea - Bayern MünihAtalanta - Paris Saint-GermainŞampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleriReal Madrid - Manchester City / Lyon - Juventus maçının galibi Napoli - Barcelona / Chelsea - Bayern Münih maçının galibiyle karşılaşacak.RB Leipzig - Atletico Madrid maçının galibi Atalanta Paris Saint-Germain maçının galibiyle karşılaşacak.Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final kuraları çekildi. pic.twitter.com/n58VVvdAOi&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 10, 2020 UEFA Avrupa Ligi'nde kura heyecanı: Başakşehir'in muhtemel rakibi belli oluyor7-8 Ağustos'ta başlayacak7-8 Ağustos tarihlerinde Portekiz'in başkenti Lizbon'da son 16 turundan kalan 4 müsabaka tamamlanacak ve 8'li Final'e yükselecek son 4 takım belirlenecek. Bu takımların belli olmasının ardından 12-15 Ağustos tarihlerinde çeyrek final, 18-19 Ağustos tarihlerinde yarı final müsabakaları oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu, 23 Ağustos'ta Benfica'nın Işık Stadyumu'nda oynanacak final maçıyla son bulacak.8'li Final'deki tüm eşleşmeler tek maç üzerinden sonuçlanacak ve maçların hepsi José Alvalade Stadyumu ile Işık Stadyumu'nda oynanacak.UEFA, Şampiyonlar Ligi takvimini paylaştı 👇 pic.twitter.com/wHrGPGj1Tp&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 17, 2020

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