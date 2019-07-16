Olmak ya da olmamak

Geçen sezon kadro zaafiyeti nedeniyle çıkışı genç futbolcuların oynatılmasında bulan Trabzonspor, yeni sezonda da aynı sıkıntıları çekmemek için ince eleyip sık dokuyor. Yapılan transferlerin yaş ortalamasının 20 olmasıyla dikkatleri üzerinde toplayan bordo-mavililerde başkan Ahmet Ağaoğlu, bir yandan kulübün yapılanmasını sürdürürken bir diğer yandan da takımın yapılanmasına çalıştıklarını söyledi. Trabzonspor’un her zaman iddialı olduğuna dikkat çeken Ağaoğlu, “İddialı olmak bizim genimizde var. Geçen sezon kısa ve uzun vadede yapılanmamızın çizgilerini belirledik. Bu çizgi doğrultusunda çalışmalarımız sürüyor” dedi.

SABIRLI OLMAK LAZIM

Transfer edilen ve altyapıdan gelen gençlerle geniş bir kadro oluşturduklarına dikkat çeken Ağaoğlu, “Beş yıllık kalkınma planımız içinde yer alan futbolcu kadrosunda yapılanmada yüksek ücretlerle transfer dönemini sona erdirdik. Artık kimse bize milyon dolarlık futbolcular öneremiyor. Planlamamız doğru bir şekilde dönüş gösterirse birkaç genç oyuncuyu daha kadromuzda vitrine çıkartabileceğiz. Bunun için sabırlı olmamız gerekiyor. Tabi ki amacımız şampiyon olmak ama önceliğimiz kulübün ve takımın istikrarı. Bunu her iki kulvarda başarabilirsek sadece iddialı olmayız, bunu şampiyonlukla da taçlandırırız” diye konuştu.

Trabzon’da keyifler yerinde



Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını neşeli bir ortamda gerçekleştiriyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren bordo-mavililer, kuvvet ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Antrenmana izinli Ekuban, Mikel ve Toure katılmadı. Hosseini, Onazi, Mert ve Fıratcan ise takımdan ayrı çalıştı. Neşeli geçen antremanda çift kale maçı kazanan takım sevinç pozu verdi.

Haluk Şahin istifa etti

Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, bordo-mavili kulübün tüm kurullarındaki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. Haluk Şahin, Trabzonspor Yönetim Kurulu Başkanlığı’na gönderdiği yazıda şu ifadelere yer verdi, “Yoğun iş trafiğim ve kişisel işlerim nedeni ile kurullardaki tüm görevlerimden feragat ediyorum. Bu talebimi federasyon nezdinde almış olduğum ceza nedeni ile bu tarihte deklare ediyorum.”



