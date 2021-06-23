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Ölüm grubu nefes kesti EURO 2020'de eşleşmeler belli oldu

EURO 2020'de ölüm grubu nefes kesti. Fransa'nın lider olarak çıktığı grubu Almanya ikinci, Portekiz ise üçüncü sırada tamamladı. Macaristan 2 puanda kaldı ve turnuvaya veda etti. Son maçların ardından EURO 2020'de son 16 tur eşleşmeleri de belli oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ölüm grubu nefes kesti EURO 2020de eşleşmeler belli oldu
Cristiano Ronaldo & Karim Benzema

EURO 2020’de grup aşaması F Grubu’nda oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi. Oynanan iki karşılaşmanın ardından Fransa, Almanya ve Portekiz, son 16 turuna yükselmeyi başardı.

EURO 2020’de grup aşaması F Grubu’nda saat 22.00’de oynanan 2 karşılaşma ile sona erdi. Portekiz ile Fransa, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Puskas Arena’da karşı karşıya geldi. Portekiz, 31’inci dakikada Cristiano Ronaldo’nun penaltıdan attığı gol ile 1-0 öne geçti. 45 2’nci dakikada Fransa’nın kazandığı penaltıyı gole çeviren Karim Benzema, skora dengeyi getirdi: 1-1. İlk yarı bu skorla sona erdi. 47’nci dakikada Benzema, kendisinin ve takımının 2’nci golünü atarak Fransa’yı 2-1 öne geçirdi. 60’ncı dakikada Portekiz bir penaltı daha kazandı. Topu başına geçen Ronaldo, bu penaltıyı da gole çevirerek skora dengeyi getirdi: 2-2. Kalan sürede başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 2-2 sonuçlandı. Bu skorların ardından Fransa 5 puanla grubu lider tamamlarken, Portekiz ise 4 puan ve averajla grubu 3’üncü sırada bitirdi ve en iyi 3’üncüler arasında yer alarak son 16 turuna kaldı.

Macarlar Almanları korkuttu

Grubun diğer karşılaşmasında ise Almanya ile Macaristan Münih’te karşılaştı. Macaristan 11’inci dakikada Adam Szalai’nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. 66’ncı dakikada Havertz’in golüyle Almanya eşitliği sağladı: 1-1. Bu golün 2 dakika sonrasında Schafer’in golüyle Macaristan tekrar öne geçti: 1-2. 84’üncü dakikada Goretzka’nın ayağından bulduğu gol ile Almanya, skorda dengeyi tekrar sağladı: 2-2. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 2-2 sona erdi. Bu skorların ardından Almanya 4 puan ve averajla grubu 2’nci sırada bitirirken, Macaristan ise 2 puanda kalarak grubu sonuncu sırada tamamladı.

EURO 2020'de son maçların ardından son 16 tur eşleşmeleri belli oldu;

  • İtalya-Avusturya
  • Galler-Danimarka
  • İspanya-Hırvatistan
  • Hollanda-Çekya
  • Belçika-Portekiz
  • İsveç-Ukrayna
  • Fransa-İsviçre
  • İngiltere-Almanya


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