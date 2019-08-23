Ömer Bayram Yeni Malatyaspor yolunda

Süper Lig’de ilk 8 içinde yer almayı hedefleyen Sergen Yalçın yönetimindeki Yeni Malatyaspor, orta sahaya bir takviye daha gerçekleştirdi.

27 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Afriyie Acquah’ın, sarı-kırmızılılar için Türkiye’ye geldiği ve resmi sözleşmenin ardından takımla çalışmalara başlayacağı kaydedildi.

Ömer Bayram ile anlaşmaya varıldı

Yeni Malatyaspor yönetiminin sol bek arayışları ise devam ediyor. Sarı kırmızılılar, son olarak Galatasaray’da oynayan Ömer Bayram ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Futbolcuyla anlaşma sağlayan Malatya temsilcisinin, Galatasaray Kulübü ile de aradaki pürüzleri giderdiği takdirde transferin gerçekleşeceği belirtildi.