Ömer Bayram Yeni Malatyaspor yolunda
SÜPER LİG

Ömer Bayram Yeni Malatyaspor yolunda

Yeni Malatyaspor, Ganalı orta saha Afriyie Acquah ve Galatasaray forması giyen sol bek Ömer Bayram ile anlaşma sağladı.

Haber Merkezi IHA
Ömer Bayram, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 20 maçta 1 gol atarken 3 de asist yaptı.

Ömer Bayram, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 20 maçta 1 gol atarken 3 de asist yaptı.

Süper Lig’de ilk 8 içinde yer almayı hedefleyen Sergen Yalçın yönetimindeki Yeni Malatyaspor, orta sahaya bir takviye daha gerçekleştirdi.

27 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Afriyie Acquah’ın, sarı-kırmızılılar için Türkiye’ye geldiği ve resmi sözleşmenin ardından takımla çalışmalara başlayacağı kaydedildi.

Geçen sezonu Serie A takımlarından Empoli’de geçiren tecrübeli orta saha oyuncusu, 28 maçta forma giyerken, 2 de gol attı.
Geçen sezonu Serie A takımlarından Empoli’de geçiren tecrübeli orta saha oyuncusu, 28 maçta forma giyerken, 2 de gol attı.
İHA

Ömer Bayram ile anlaşmaya varıldı

Yeni Malatyaspor yönetiminin sol bek arayışları ise devam ediyor. Sarı kırmızılılar, son olarak Galatasaray’da oynayan Ömer Bayram ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Futbolcuyla anlaşma sağlayan Malatya temsilcisinin, Galatasaray Kulübü ile de aradaki pürüzleri giderdiği takdirde transferin gerçekleşeceği belirtildi.

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