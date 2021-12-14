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Ömer Erdoğan'ın gözüne giremedi: Yollar ayrılıyor

Hatayspor'da beklentileri karşılayamayan Emre Çolak ile yollar ayrılıyor. Bordo-beyazlı yönetim, tecrübeli futbolcuya kulüp bulması için izin verdi.

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Haber Merkezi Diğer
Ömer Erdoğanın gözüne giremedi: Yollar ayrılıyor
Ömer Erdoğan sezonun en dikkat çeken teknik direktörleri arasında yer alıyor.

Süper Lig'in flaş takımlarından Hatayspor'da Emre Çolak gelişmesi yaşandı.

Kulübün Başkan Vekili Mustafa Özat, 30 yaşındaki futbolcu ile yolların ayrılacağını duyurdu.

"Büyük umutlarla transfer ettik ama olmadı"

Radyospor'a konuşan Özat, "Emre Çolak'ı sezon öncesinde büyük umutlarla transfer ettik. Fakat bazı şeyler olmadı. Emre Çolak'la yollarımızı ayıracağız. Kendisine kulüp bulması için izin verdik. Her iki taraf içinde hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

  • Sezon başında transfer edilen Emre Çolak, Hatayspor formasıyla 9 maça (307 dakika) çıkarken skor katkısı sağlayamadı.

Emre Çolak'ın Hatayspor'la 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.
Emre Çolak'ın Hatayspor'la 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

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