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Ömer Erdoğan'ın korkulu rüyası Trabzonspor

Ömer Erdoğan'ın korkulu rüyası Trabzonspor

16:4519/01/2025, Pazar
IHA
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Teknik direktör Ömer Erdoğan
Teknik direktör Ömer Erdoğan

Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, kariyerinde 3 farklı takımın başında Trabzonspor'a karşı oynadığı 7 resmi müsabakada galibiyet alamadı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.


Sivasspor'da Teknik Direktör Ömer Erdoğan'ın, bordo-mavililere karşı şansı tutmuyor. Erdoğan; Hatayspor, MKE Ankaragücü ve Alanyaspor'u çalıştırdığı dönemde, Trabzonspor ile 7 resmi maç yaparken, hiç galibiyet alamadı.


Söz konusu müsabakalarda bordo-mavililer, Erdoğan'ın takımlarına karşı 4 galibiyet elde ederken, 3 karşılaşma da beraberlikle sona erdi.


Süper Lig'de 20 puanla 15. sırada yer alan Sivasspor, 22 puanla 10. sırada olan Trabzonspor'u mağlup edip, ligde 7 haftalık galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor.






#Ömer Erdoğan
#Sivasspor
#Trendyol Süper Lig
#Trabzonspor

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