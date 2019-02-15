SÜPER LİG

Ömer Şişmanoğlu golü attı kulaklarını tıkadı

Yeni Malatyaspor'un Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmada ev sahibi adına beraberlik golünü atan Ömer Şişmanoğlu, sevincini farklı bir şekilde yaşadı. Golden sonra aşırı bir sevinç yaşamayan oyuncu, kulaklarını tıkayarak Konyaspor maçında kaçırdığı gol sonrasında kendisini eleştirenlere cevap verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ömer Şişmanoğlu attığı golün ardından kulaklarını tıkayarak sevincini yaşadı.

Ömer Şişmanoğlu attığı golün ardından kulaklarını tıkayarak sevincini yaşadı.

Fotoğraf: Volkan Kaşik

Yeni Malatya'nın forvet oyuncusu Ömer Şişmanoğlu, 21. hafta maçında Konyaspor'a karşı çok net bir gol fırsatından yararlanamamıştı. Son dakikada kaçan bu gol sonrasında taraftarları tarafından eleştiri alan oyuncu Beşiktaş ile oynanan karşılaşmaya da ilk 11'de başladı.

Mücadelenin 65. dakikasında takımı adına beraberlik golünü atan Ömer Şişmanoğlu, golden sonra sevincini kulaklarını tıkayarak yaşadı.

Golcü oyuncu Konyaspor maçındaki tepkilere bu şekilde cevap verirken aşırı bir sevinç yaşamaması dikkat çekti.

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