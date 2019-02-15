Ömer Şişmanoğlu golü attı kulaklarını tıkadı

Yeni Malatya'nın forvet oyuncusu Ömer Şişmanoğlu, 21. hafta maçında Konyaspor'a karşı çok net bir gol fırsatından yararlanamamıştı. Son dakikada kaçan bu gol sonrasında taraftarları tarafından eleştiri alan oyuncu Beşiktaş ile oynanan karşılaşmaya da ilk 11'de başladı.

Mücadelenin 65. dakikasında takımı adına beraberlik golünü atan Ömer Şişmanoğlu, golden sonra sevincini kulaklarını tıkayarak yaşadı.

Golcü oyuncu Konyaspor maçındaki tepkilere bu şekilde cevap verirken aşırı bir sevinç yaşamaması dikkat çekti.