SÜPER LİG

Ömer Toprak Fenerbahçe'ye önerildi

Defans hattını güçlendirmeye çalışan Fenerbahçe'ye Borussia Dortmund kulübü, Ömer Toprak’ı önerdi.

Haber Merkezi Diğer
Ömer Toprak 2017-18 sezonunun başında Dortmund’a 12 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Ömer Toprak 2017-18 sezonunun başında Dortmund’a 12 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe stoper takviyesi için yoğun çaba gösteriyor. Birçok ismi gündemine alan sarı-lacivertlilere, Borussia Dortmund forması giyen Ömer Toprak önerildi.

TRT Spor'un haberine göre Alman ekibi deneyimli savunma oyuncusunu kiralık olarak önerirken, 3 buçuk milyon avroluk bir bonservis opsiyonu talep etti. Sarı lacivertli yönetim, bu teklife henüz bir yanıt vermedi.

  • Süper Kupa'da 90 dakika oynadı
  • Bayern Münih'i sahasında 2-0 yenen Borussia Dortmund Almanya'da Süper Kupa'nın sahibi olurken , Ömer Toprak ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika oyunda kaldı.

Zanka ve Kjaer'de gündemde

Stoper hattında sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, bu mevki için transfer girişimlerine devam ediyor. Sarı-lacivertliler birçok ismi göz önünde bulundururkenHuddersfield forması giyen Zanka ve Sevilla'da oynayan Simon Kjaer'de gündemde yer alıyor.


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