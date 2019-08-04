Ömer Toprak Fenerbahçe'ye önerildi

Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe stoper takviyesi için yoğun çaba gösteriyor. Birçok ismi gündemine alan sarı-lacivertlilere, Borussia Dortmund forması giyen Ömer Toprak önerildi.

TRT Spor'un haberine göre Alman ekibi deneyimli savunma oyuncusunu kiralık olarak önerirken, 3 buçuk milyon avroluk bir bonservis opsiyonu talep etti. Sarı lacivertli yönetim, bu teklife henüz bir yanıt vermedi.

Süper Kupa'da 90 dakika oynadı

Bayern Münih'i sahasında 2-0 yenen Borussia Dortmund Almanya'da Süper Kupa'nın sahibi olurken , Ömer Toprak ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika oyunda kaldı.

Zanka ve Kjaer'de gündemde

Stoper hattında sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, bu mevki için transfer girişimlerine devam ediyor. Sarı-lacivertliler birçok ismi göz önünde bulundururkenHuddersfield forması giyen Zanka ve Sevilla'da oynayan Simon Kjaer'de gündemde yer alıyor.