Ömer Üründül Süper Lig'de şampiyonluk adayını açıkladı

Süper Lig'de 2020-2021 sezonuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ömer Üründül, Ocak ayı transferlerinin gösterdiği performansların ardından şampiyonluk adayını da açıkladı.
Üründül, Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed transferiyle dengeleri değiştirdiğini ifade etti. Tecrübeli yorumcu, "Mostafa Mohamed'in transferinden sonra ve de oyun sistemi üretkenliğe uygun olduğundan ben Galatasaray'ı şampiyonluk yarışında bir adım önde görüyorum" ifadelerini kullandı.
- Galatasaray'ın Ocak ayında Mısır'ın Zemalek takımından kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed, çıktığı 4 maçta 4 gol atmış ve tüm dikkatleri üzerine çekmişti. 23 yaşındaki golcü futbolcu, 2 milyon dolar karşılığında 1.5 yıllığına kiralanmıştı. Golcü futbolcunun bonservisini alma önceliği de Galatasaray'a ait. Sarı kırmızılılar 4 milyon dolar ödeme yaptığı takdirde oyuncunun transferini tamamlamış olacak.
Galatasaray'ın Ocak ayı transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolculardan aldığı verim dikkat çekiyor#Yedlin #GedsonFernandes⚽#MostafaMohamed⚽⚽⚽⚽#HenryOnyekuru⚽⚽⚽ pic.twitter.com/nKQakpBSjU
Galatasaray'ın Ocak ayı transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolculardan aldığı verim dikkat çekiyor#Yedlin #GedsonFernandes⚽#MostafaMohamed⚽⚽⚽⚽#HenryOnyekuru⚽⚽⚽ pic.twitter.com/nKQakpBSjU— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 15, 2021