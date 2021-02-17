Ömer Üründül Süper Lig'de şampiyonluk adayını açıkladı

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Pandemide A Milli Takım'ın yeni evi Atatürk Olimpiyat Stadyumu

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçları Mart ayında oynanmaya başlanacak. Ay-Yıldızlılar gruptaki en ciddi rakibi olan Hollanda ile Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaşacak. Ancak Galatasaray'ın maçlarına ev sahipliği yapan stadın zemininin kar yağışı sonrasında oldukça zarar görmesi ve yapılacak çalışmalar sebebiyle bu mücadelenin yeri değişiyor. Bununla birlikte 'Atatürk Olimpiyat Stadyumu, Milli Takım maçlarına ev sahipliği yapacak' düşüncesi de gerçekleşiyor.