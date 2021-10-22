Ömer Üründül'den Galatasaraylı futbolcuya övgü: "Maç boyunca onu izledim"

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova'yı Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 mağlup etti ve gruptaki liderliğini sürdürdü.
Spor yazarı Ömer Üründül, TRT Spor ekranlarında mücadeleyi değerlendirdi ve sarı-kırmızılıların stoperi Nelsson'un performansından övgü dolu sözlerle bahsetti.
İşte Ömer Üründül'ün maçla ilgili yorumları:
"Babel beklenenden iyi performans gösterdi"
- "Galatasaray taktik olarak iyi mücadeleyle alanları iyi kapattı. İkinci yarıda fizikten düşünce bir sıkıntı oldu. Tüm yükü Babel çekti. Beklenenden iyi performans gösterdi."
"Berkan, Taylan ve Cicaldau anormal koştu"
- "Berkan ve Taylan anormal koşuyor. Rumen Cicaldau da öyle. Bu tempoda giden oyunda yorgunluk başlayınca tehlikeler oldu."
"Kerem oyuna daha önce girmeliydi"
- "Lokomotiv üçüncülük için bile risk almaya başladı. Kerem'i biraz daha önce alabilirdi bence. Barış o tecrübede olmadı henüz. Daha az oynadı o ama Kerem daha tecrübeli onun yanında. Kerem'i rakibin risk alacağı bölümde oyuna alacağı belliydi. Geniş boşluklar kalınca arkada Kerem onu değerlendirmiş oldu. Kerem'in golünden sonra rakip iyice demoralize oldu. Galatasaray'ın 80'e kadar bulamadığı pozisyonlar gelmeye başladı."
⚽️ @keremakturkoglu 🎉 #FCLMvGS #UEL pic.twitter.com/g9ztZkXOb4
⚽️ @keremakturkoglu 🎉 #FCLMvGS #UEL pic.twitter.com/g9ztZkXOb4— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 21, 2021
"Mustafa yeterince mücadele etmedi"
- "Her futbolcu mücadele etti tabii ki ama Mustafa Muhammed yeterince mücadele etmedi bana göre."
"Maçın adamı Nelsson"
- "Maçın en önemli ismi tartışmasız Nelsson. Bütün maç boyunca onu takip ettim. İnanılmaz konsantre ve kazandığı topu temiz, dikkatli oynuyor."