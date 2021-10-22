Ömer Üründül'den Galatasaraylı futbolcuya övgü: "Maç boyunca onu izledim"

Seremoni öncesi koridorda çalan düdük Mbappe ve Verratti'nin aklını aldı

Paris Saint German'in Alman ekibi Red Bull Leipzig'i 3-2 mağlup ettiği maç öncesi yaşanan 'düdük' olayı sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.



Maçın İtalyan hakemi Marco Guida, seremoni öncesi koridorda Alman ekibinin geciktiğini görünce düdüğünü çaldı. Sesten etkilenen Mbappe ve Verratti'nin tepkileri ise o anlara damga vurdu.



Şampiyonlar Ligi resmi hesabından yapılan paylaşım, kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenilip paylaşıldı.

