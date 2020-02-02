2.LİG

Ömür boyu men cezası 20 maça indirildi bu kez de tırnaklarıyla saldırdı

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta yer alan ve küme düşme tehlikesini yakından hissetmeye başlayan Amed Sportif Faaliyetler kendi sahasında Hekimoğlu Trabzon’a 1-0 mağlup oldu. Mücadeleye ise Amedsporlu Mansur Çalar'ın rakip takım oyuncusu Talha Yazgan'a olan saldırısı damga vurdu. Yazgan karşılaşma sonunda yaptığı açıklamada daha önce de jiletle sahaya çıktığı ve Sakaryasporlu futbolculara yaptığı saldırılar sebebiyle 20 maç ceza alan Mansur Çalar'ın kendisini tırnakladığını belirtti.

Haber Merkezi İHA
Amedspor-Hekimoğlu Trabzon maçının son dakikalarında büyük gerginlik yaşandı.

Amedspor-Hekimoğlu Trabzon maçının son dakikalarında büyük gerginlik yaşandı.

Fotoğraf: IHA

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta yer alan ve küme düşme tehlikesini yakından hissetmeye başlayan Amed Sportif Faaliyetler kendi sahasında Hekimoğlu Trabzon’a 1-0 mağlup oldu.

İlk yarısı golsüz berabere sonuçlanan müsabakanın ikinci devresine Amed Sportif Faaliyetler iyi başladı. 66. dakikada Amedspor gole çok yaklaştı. Savunmanın arkasına sarkan Batuhan’ın vuruşunda top kaleci Batuhan’da kaldı. Hekimoğlu Trabzon 79. dakikada 10 kişi kaldı. Daha önce sarı kartı olan Volkan rakibine yaptığı faul sonrasında çift sarı karttan kırmızı kart gördü. Hekimoğlu Trabzon 88. dakikada 1-0 öne geçti.

Ani gelişen atakta ceza alanı içinde topla buluşan Muhammed Haşim düzgün vuruşla kaleci Abdülaziz’i mağlup etti. Amedspor 90+2. dakikada 10 kişi kaldı. Hekimoğlu Trabzon atağında kaleci ile karşı karşıya kalan rakibini düşüren Yiğitcan kırmızı kart gördü. Saha bir anda karıştı.

Rakibine sert giren Mansur çift sarı karttan kırmızı kart gördü ve Amedspor 9 kişi kaldı. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca müsabaka konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

  • Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından sahada ve tribünde gerginlik yaşandı.

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