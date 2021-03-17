​On dört eğitim kurumuyla anlaşıldı: İki bin dokuz yüz yetmiş bir sporcuya daha burs On dört eğitim kurumuyla anlaşıldı: İki bin dokuz yüz yetmiş bir sporcuya daha burs Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli sporcu bursunun kapsamını genişlettiklerini, 2 bin 971 kontenjanı daha sporcuların hizmetine sunduklarını söyledi. Kasapoğlu, milli sporculara yüzde 100 burs imkanı sağlanmasının ardından 11 okul ve 3 özel eğitim derneği ile de mutabakat imzalandığını söyledi.

Haber Merkezi 17 Mart 2021, 00:00 Son Güncelleme: 17 Mart 2021, 01:37 Yeni Şafak