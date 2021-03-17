​On dört eğitim kurumuyla anlaşıldı: İki bin dokuz yüz yetmiş bir sporcuya daha burs

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli sporcu bursunun kapsamını genişlettiklerini belirterek, “2 bin 971 kontenjanı daha Türk sporunun, sporcularımızın ve gençlerimizin hizmetine dahil ediyoruz” dedi.
- Gençlik ve Spor Bakanlığı, 52 vakıf üniversitesi ve Özel Öğretim Derneğine bağlı özel okul ve kolejlerde milli sporculara yüzde 100 burs imkanı sağlayan mutabakat metninin ardından 11 okul ve 3 özel öğretim derneği ile daha mutabakat imzaladı. Bakan Kasapoğlu, yükseköğretim bursunun, sporcu altyapısındaki sürekliliğin sağlanması için önemli teşvik unsurlarından biri olduğunu, bütün eğitim basamaklarında bu uygulamanın hayata geçirilmesi ve zincirin bütün halkalarının tamamlanmasını hedeflediklerini ifade ederek, imzaladıkları protokolle sporcu bursunun kapsamına, ortaokul ve liseleri de dahil ettiklerini bildirdi.
İlk olarak Özel Öğretim Derneği’ne bağlı özel okul ve kolejlerde bu adımı atıp mutabakat imzaladıklarını, 11 okul ve 3 özel öğretim derneğinin daha bu sürece dahil olduğunu ve sporculara ortaokul ve lise seviyesinde de müjdeyi birlikte verdiklerini dile getiren Bakan Kasapoğlu, “Hiçbir yeteneği heba etmeyeceğiz. Bütün eğitim basamaklarında, sporcularımızın çift kariyer yapmalarının önünde bundan sonra hiçbir engel kalmayacak” ifadelerini kullandı.