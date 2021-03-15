Önce kitap okuyor sonra antrenman yapıyorlar

15 lisanslı sporcu hem kitap okuyor hem antrenman yapıyor.

Akçakoca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde basketbol antrenörü olarak görev yapan Oğuzhan Gümüş (31), sporcularının görsel zekalarına katkıda bulunmak amacıyla 4 yıl önce kitap okuma projesi başlattı.

Spor salonunda haftada 3 kez basketbol eğitimi alan 14-15 yaş aralığındaki 15 lisanslı sporcu, proje kapsamında yanlarında getirdikleri kitapları hep birlikte 20 dakika okuduktan sonra antrenmana çıkıyor.

"Basketbol, bir tür zeka oyunudur"

Antrenör Gümüş, kitap okumanın basketbola zihinsel katkı sağladığını anlattı. Sporcuların önce zihinlerini, sonra bedenlerini çalıştırdıklarını ifade eden Gümüş, "Basketbol, bir tür zeka oyunudur. Çocukların zekasını geliştirmek için en önemli şeylerden biri kitap okumak. Çocukların algılarını, görsel zekalarını artırma amacımız var. Basketbol oyunlarından öte, geleceğe yönelik iyi insan, vatana ve millete hizmet edecek bireyler olmaları önemli." diye konuştu.

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Sadece antrenman sırasında değil, evlerinde de sporcularını kitaba yönlendirdiğini aktaran Gümüş, "Kitap okumak, konuşmalarını, arkadaşlık ilişkilerini bile olumlu yönde etkiliyor. Sadece basketbollarına değil, tüm yaşantılarına sirayet ediyor. Kitap okumayı çok önemsiyorum ve iyi bir okur olduğumu düşünüyorum. Sporcu arkadaşlarımıza da bunu aşılamaya çalışıyorum." dedi.

"Kendi yaşantımızda da çok önemli"

Sporculardan Yusuf Durdu da kitap okumanın oyunlarına katkı sağladığına işaret ederek, "İşler ters gittiğinde hemen yoluna koyabiliyoruz. Kendi yaşantımızda da çok önemli. Sohbetlerimizde daha akıcı konuşuyoruz. Sınavlarda uzun paragraflı sorular oluyor, onları daha hızlı anlayıp çözmemize yararı oluyor." diye konuştu.

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Efe Özçelik ise kitap okuma etkinliğinin hem sporuna hem de yaşantısına çok değer kattığını belirterek, şunları kaydetti: