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Ongjen Mimovic Fenerbahçe'de takım arkadaşlarıyla buluştu

Ongjen Mimovic Fenerbahçe'de takım arkadaşlarıyla buluştu

17:011/02/2025, Cumartesi
G: 1/02/2025, Cumartesi
AA
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Fenerbahçe, Ognjen Mimovic ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe, Ognjen Mimovic ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'nin, ara transferde kadrosuna kattığı Sırp futbolcu Ongjen Mimovic, takım arkadaşlarıyla buluştu. Genç oyuncu, Can Bartu Tesisleri'nde takım arkadaşlarıyla sohbet etti.

Fenerbahçe'nin Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibinden transfer ettiği Ongjen Mimovic, takım arkadaşlarıyla buluştu.


Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayan Sırp oyuncu, Can Bartu Tesisleri'nde takım arkadaşlarıyla sohbet etti.


Teknik heyet, idari personel ve tesis çalışanlarıyla tanışan Mimovic, tesisteki ilk gününde çeşitli testlerden geçti.




#Fenerbahçe
#Kızılyıldız
#Ongjen Mimovic

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