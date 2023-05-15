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Spor

Yabancı kuralında 8+3 için karar günü

Türkiye Futbol Federasyonu, yabancı sayısı ile ilgili kararını bugün açıklayacak. Mevcut 14 yabandı (8+3) sistemle 1 yıl daha devam kararı alması beklenen TFF, 5 yıllık planını ise 2023-24 sezonu sonrasında hayata geçirmeyi planlıyor. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

09:32 . 15/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısı sonrasında Süper Lig'deki 14 yabancı (8+3) kuralının değişip değişmeyeceği yönündeki kararını açıklayacak.


Bilindiği gibi cuma günü Kulüpler Birliği bünyesindeki kulüp temsilcilerinin de katılımıyla Riva'da yapılan toplantıda taraflar görüşlerini bildirmiş, mevcut (8+3) sistemin devamı yönünde görüş birliğine varılsa da resmi bir açıklama yapılmamıştı.


TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, önceki gün basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada "Pazartesi (bugün) kendi aramızda bir toplantı yapacağız. Biz TFF olarak 5 yıllık bir plan çalışmıştık. Kulüplerimiz 'Bu işi aceleye getirmeyelim' dediler. O yüzden yeni alacağımız karar bir sezonluk olacak" ifadesini kullanmıştı.


Buna göre TFF'nin bugünkü toplantısından sonra 8'i sahada 3'ü kulübede 14 yabancı (8+3) kuralının 1 yıl daha devam etmesi yönünde karar vermesi bekleniyor.

10-11 kulüp sınırsız istiyor

Geçen cuma günü Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerinde yapılan toplantıda Fenerbahçe'nin "8+3 kuralı bir sezon daha sürsün. 5 yıllık plana sonra bakarız" dediği, Galatasaray ve Trabzonspor'un ise sınırsız yabancı talebinde bulunduğu öğrenildi. Beşiktaş'ın ise "Zaten siz Fenerbahçe ve Galatasaray ne ders onu yapıyorsunuz. Biz görüş bildirmiyoruz" diyerek tavır aldığı belirlendi.


Kulüplerin çoğunluğu yabancı kuralının sınırsız olmasını, ancak 2023-2024 sezonunun da mevcut sistemle devam edilmesi yönünde görüş bildirdi.


#Süper Lig
#Yabancı Kuralı
#Mehmet Büyükekşi
#8+3
20 dakika önce
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