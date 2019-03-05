Onur Kıvrak: Transfer yasağı koydurmadım

12 sezon bordo-mavili formayı giyen Onur Recep Kıvrak, UÇK'ya şikayet haberlerinin ardından sessizliğini bozdu. Karadeniz gazetesine konuşan Kıvrak'ın açıklamaları şöyle;

"UÇK'ya şikayet etmedim"

"3 yıl önceden alacağım var: 3,5 milyon. Trabzonspor’u arayıp 'Bana paramı verin' diyemem. 3 yıl içerisinde bana 1 veya 2 milyon euro verildi. 2 milyon 650 bin euro alacağım var. Trabzonspor’u UCK’ya şikayet etmedim. Oynamadığım sürenin parasını nasıl alıp da kulübü şikayet edeyim? Avukatımda benim imza yetkim var. İşi yasallaştırdı. Böyle bir şey yapsam Trabzonspor’dan ayrılırken yönetimin bana yaptığı teklifi kabul etmez, boşa düşerdim. İstediğim yere de giderdim veya boşta kalırdım, paramı takır takır alırdım."

"Yasal hakkımı kullandım"

"Trabzonspor’a adamlık yaptım. Transfer yasağı koydurmadım. Avukatım beni aradı, 'Verdiğimiz süre doluyor, bir saat sonra boşa düşüyorsun. Bir senede alamadıklarını alabilirsin' dedi. Bunu kabul etmedim. Trabzonspor yönetimi ile anlaşma yaptım, buna uydum. İçeride olan paramı yasallaştırmak için de avukatım geçmişte alacaklarım olan parayı (hani başkanımız Ağaoğlu'nun, 'Onur 3 yıldır parasını alamıyor' dediği parayı) resmiyete döktü. Yasal hakkımı kullandım."

"Niye günahsız insanları bu kulüpten dışladılar?"

"Trabzonspor’da oynarken beni vatan haini ilan ettiler. 'Maç sattı' dediler. Şimdi 'Trabzonspor’a zarar verilmesin diye gençleri oynatıyoruz' diyorlar. Trabzonspor’a o kadar zarar veren insanlar var ki kulübün içerisinde, sahte sosyal medya hesapları kullanıp millete servis yapan kişiler bunlar. Niye günahsız insanları bu kulüpten dışladılar? Benim adımı kullanıp gündem değiştirmesinler. Benim üzerimden prim yapmasınlar. Zamanı geldi mi bir ulusal televizyona çıkıp doğruları anlatacağım."