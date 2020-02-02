Orgill penaltı noktasına oturdu hakeme pozisyonu izletti

Süper Lig'in 20. haftasında Ankaragücü evinde Kasımpaşa'yı ağırladı. Kritik mücadelenin ikinci yarısında uzun süre konuşulacak bir olay yaşandı.

Ev sahibi ekibin golcü oyuncusu Origill, ceza sahası içerisinde yerde kaldığı bir pozisyon sonrasında penaltı bekledi. Oyun durduktan sonra hakemin pozisyonu izlemesini isteyen Origill, penaltı noktasına oturdu ve pozisyonun penaltı olduğunu belirtti. Hakem Halil Umut Meler bunun ardından VAR'dan gelen uyarıyla birlikte tartışmalı pozisyonu tekrar izledi ve beyaz noktayı gösterdi.

Ankaragücü'nün yeni transferi Rodrigues, kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve maçta 1-1'lik eşitliği sağladı.