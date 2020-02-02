SÜPER LİG

Orgill penaltı noktasına oturdu hakeme pozisyonu izletti

Ankaragücü'nün forvet oyuncusu Orgill, Kasımpaşa maçının ikinci yarısında yerde kaldı. Golcü isim, hakemin pozisyonu izlemesi için penaltı noktasına oturdu. Halil Umut Meler yoğun itirazlar sonucunca VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Origill

Origill

Fotoğraf: Ali Balıkçı

Süper Lig'in 20. haftasında Ankaragücü evinde Kasımpaşa'yı ağırladı. Kritik mücadelenin ikinci yarısında uzun süre konuşulacak bir olay yaşandı.

Ev sahibi ekibin golcü oyuncusu Origill, ceza sahası içerisinde yerde kaldığı bir pozisyon sonrasında penaltı bekledi. Oyun durduktan sonra hakemin pozisyonu izlemesini isteyen Origill, penaltı noktasına oturdu ve pozisyonun penaltı olduğunu belirtti. Hakem Halil Umut Meler bunun ardından VAR'dan gelen uyarıyla birlikte tartışmalı pozisyonu tekrar izledi ve beyaz noktayı gösterdi.

Ankaragücü'nün yeni transferi Rodrigues, kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve maçta 1-1'lik eşitliği sağladı.

Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır.
Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır.

Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır.
Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır.

Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır.
Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır.

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