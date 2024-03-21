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Spor

Ortaya çıkan bu görüntüler sert cezaların önünü açabilir

17 Mart Pazar günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı gündemdeki yerini koruyor. Karşılaşmanın sonunda çıkan olaylar sonrasında kamuoyu nasıl cezalar verileceğini merakla bekliyor. PFDK sevklerinin gerçekleşeceği süreçte ortaya çıkan bir görüntü ise sevk edilecek isimlerin ciddi cezalar almasına sebep olabilir.

16:33 - 21/03/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar gündemdeki yerini koruyor.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar gündemdeki yerini koruyor.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar ilgili soruşturma süreci devam ediyor. PFDK sevklerinin gerçekleşmesi beklenirken ortaya çıkan bir görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Sahaya giren Trabzonspor taraftarı ve Fenerbahçeli futbolcuların analizinin yapıldığı videoda koruma görevlilerinin Fenerbahçeli futbolcuları uyardığı ve bulundukları yerden uzaklaştırmaya çalıştığı gözlemlendi. Bu esnada Trabzonsporlu taraftarın etkisiz hale getirildiği ancak Fenerbahçeli futbolcuların olay yerinden ayrılmayarak saldırı eyleminde bulunması dikkat çekti.

Sportmenliğe aykırı hareket mi, kavga mı?

Bilindiği üzere ceza alma ihtimali olan isimlerin PFDK'ya sevk edilme şekilleri kritik önem taşıyor. 36. Madde sportmenliğe aykırı hareketten 1-3 maç ceza öngörüyor. 45. Madde ise kavgadan 3-5 maç öngörüyor. Bu noktada Osayi, Oosterwolde, İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş, Batshuayi ceza tehlikesiyle karşı karşıya. Trabzonspor yardımcı antrenörü Egemen Korkmaz da ceza alabilecek isimlerden biri.

İşte yaşanan o anlar;

#Fenerbahçe
#Trabzonspor
#Süper Lig
14 dakika önce
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