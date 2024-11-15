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Osimhen attı Nijerya 1 puanı kurtardı

Osimhen attı Nijerya 1 puanı kurtardı

09:3715/11/2024, Cuma
G: 15/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Osimhen, Beninli rakibiyle mücadele ederken.
Osimhen, Beninli rakibiyle mücadele ederken.

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Benin'e konuk olan Nijerya, rakibi ile 1-1 berabere kaldı. Nijerya'nın golü, Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'den geldi.

Galatasaray'da forma giyen Victor Osimhen, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri maçında Nijerya ile Benin deplasmanına çıktı.


Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi. Karşılaşmanın gollerini 16. dakikada Tijani ve 81. dakikada Osimhen kaydetti.


Galatasaray forması giyen Osimhen, ilk 11 başladığı maçta 90 dakika forma giydi. Fenerbahçe forması giyen Bright Osayi-Samuel de 82. dakikada oyuna dahil oldu.



#Victor Osimhen
#Nijerya
#Benin

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