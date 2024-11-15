Osimhen attı Nijerya 1 puanı kurtardı

Galatasaray'da forma giyen Victor Osimhen, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri maçında Nijerya ile Benin deplasmanına çıktı.
Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi. Karşılaşmanın gollerini 16. dakikada Tijani ve 81. dakikada Osimhen kaydetti.
Galatasaray forması giyen Osimhen, ilk 11 başladığı maçta 90 dakika forma giydi. Fenerbahçe forması giyen Bright Osayi-Samuel de 82. dakikada oyuna dahil oldu.
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