Ozan Tufan ezeli rakiple anlaştı, Fenerbahçe resti çekti

Akhisarlı spikerin kahkahaya boğan anlatımı sosyal medyada viral oldu

9 Mart tarihinde oynanan ve 1922 Konyaspor'un 0-1 üstünlüğü ile biten maçın Akhisarlı spikeri gündem oldu. Kahkahaya boğan anlatım sosyal medyada 2 milyon kişi tarafından izlendi.