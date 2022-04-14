Ozan Tufan ezeli rakiple anlaştı, Fenerbahçe resti çekti

Fenerbahçe'de Ozan Tufan'la ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor.
Takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren 27 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'den ayrılmak istediğini yönetime iletti. Sarı-lacivertli yönetimin de Ozan'ı takımda tutmayı düşünmediği aktarıldı.
"4.5 milyon Euro'yu getir, istediğin takıma git"
Ajansspor'un haberine göre Fenerbahçe yönetimi ile görüşmeler yapan Ozan Tufan alacaklarına karşılık bonservisini almak isterken, yönetimin milli futbolcuya 'Getir 4.5 milyon Euro bonservis bedeli, istediğin takımı git' restini çekti.
Ozan Tufan'ın bonservis konusunu halletmesi durumunda sarı-lacivertli takımın ezeli rakibi Beşiktaş'a imza atacağı kaydedildi.