Ozan Tufan: Fenerbahçe'ye bir kırgınlığım var

Hull City ile Fenerbahçe, Sakarya'da dostluk maçında karşı karşıya gelecek. Müsabakadan önce İngiliz ekibinin yeni transferi Ozan Tufan açıklamalarda bulundu. Sezon sonunda Hull City ile anlaştığını ve anlaşma konusunda Acun Ilıcalı'ya çok teşekkür ettiğini kaydeden Tufan, şunları ifade etti:

"Kendime güveniyorum"

"Acun abi ile kısa bir görüşmemiz oldu, kendisinin de dediği gibi. Hayallerinden bahsetti, 'Hayallerimizin bir parçası olmak ister misin?' dedi. Ben de hayallerinin içinde olmak istedim. Sonra Şota hocamla bir telefon görüşmemiz oldu. Hoca da benimle ilgili beklentilerini söyledi. Ben de o beklentileri karşılayabileceğimi, hala heyecanlı olduğumu, hala istekli olduğumu söyledim. Ve Premier Lig yolunda bunu emin adımlarla başarabileceğimizi söyledim. Herkesin hayali olan bu ligde kısa bir dönem de olsa oynamış bulunuyorum. Tekrardan takımı oraya çıkarabilmek için elimden gelenin fazlasını yapma ümidiyle transfer oldum. Kendime güveniyorum. Kendi oyun tarzıma, oyun gücüme güveniyorum. Futbolda en önemli şeylerden biri benim açımdan mental. Mentalim, kafam sahanın içinde, boş olduğu zaman kendimi daha iyi yönlendirebilen, daha iyi oynayabilen bir oyuncuyum. Sizler de takdir edersiniz ki Fenerbahçe dönemi benim için çok zor oldu. Çünkü hem taraftar hem de kulüp açısından burada yoğun bir 7 sezon geçirdim. Ama şimdi yeni bir heyecan, serüven. Dilerim ki sene sonunda ülkemizi ve takımımızı en iyi şekilde temsil ederiz. En iyi yerlerde olma ümidiyle buraya transfer edilmiş oldum."

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"Kırgınlık var"

Fenerbahçe'ye kırgınlığı olup olmadığı sorulan Ozan Tufan, "Tabii ki kırgınlıklar var. Çünkü hak edilmemiş bir şey var. Benim yaşamadığım bir sorun bana lanse edildi. O yüzden bir kırgınlığım var. Daha detaylı şekilde konuşuruz belki sonra." diye konuştu.

"Kendi hatalarım da problemlerim de oldu"

Ozan Tufan, "Nerede hata yaptın sence?" sorusuna karşılık da "Özellikle öz eleştiri yapmak gerekirse, zaman zaman kötü oynadığım, Aziz Yıldırım döneminde kadro dışı kaldığım zaman, kendi problemlerimi kabul ediyorum, ettim. Ama son zamanda birçoğunuz konuya hakim değilsiniz, yazılan şeylerden haberleriniz var, çoğu bildiğiniz gibi değil. Bunları konuşmak için müsaade alacağım Acun abiden, açıklama yaparım. Kendi hatalarım da problemlerim de oldu hepsini kabul ediyorum ama iyi oynadığım zaman, kötü oynadığım zaman var. Şimdi her şeyimi buraya vermek üzere mücadele edeceğim. O yüzden kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

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Bu sırada Şota Arveladze'nin "Kitap yazarsın sonra, iyi satacağız." demesi gülüşmelere neden oldu.

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