Ozan Tufan'ın transfer ihtimali Bursaspor'u heyecanlandırdı
Premier Lig ekipleri Crystal Palace ve West Bromwich’in kadrosuna katmayı düşündüğü Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan’ın muhtemel transferinden yetiştiği kulüp Bursaspor da pay alacak.
Haber MerkeziİHA
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Ozan Tufan transferini beklemeye başladı. Maddi anlamda zor günler geçiren yeşil beyazlı kulüp, altyapısında yetişen Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan’ın İngiltere’ye transferinin gündeme gelmesinin ardından gözünü İstanbul’a çevirdi.
Premier Lig ekipleri Crystal Palace ve West Bromwich’in kadrosuna katmak için harekete geçtiği 25 yaşındaki futbolcunun, Fenerbahçe’den ayrılması durumda Bursaspor da bu transferden pay alacak. Yeşil beyazlı kulüp, bonservis bedelinden yaklaşık yüzde 3,5 dayanışma payını kasasına koyacak.
Ozan Tufan, 2015 yılında Bursaspor’dan Fenerbahçe’ye transfer olmuştu. Milli futbolcu bir dönem kiralık olarak Alanyaspor forması da giymişti.
Yorum