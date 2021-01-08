Ozan Tufan'ın transfer ihtimali Bursaspor'u heyecanlandırdı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Ozan Tufan transferini beklemeye başladı. Maddi anlamda zor günler geçiren yeşil beyazlı kulüp, altyapısında yetişen Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan’ın İngiltere’ye transferinin gündeme gelmesinin ardından gözünü İstanbul’a çevirdi.

Premier Lig ekipleri Crystal Palace ve West Bromwich’in kadrosuna katmak için harekete geçtiği 25 yaşındaki futbolcunun, Fenerbahçe’den ayrılması durumda Bursaspor da bu transferden pay alacak. Yeşil beyazlı kulüp, bonservis bedelinden yaklaşık yüzde 3,5 dayanışma payını kasasına koyacak.

Ozan Tufan, 2015 yılında Bursaspor’dan Fenerbahçe’ye transfer olmuştu. Milli futbolcu bir dönem kiralık olarak Alanyaspor forması da giymişti.

Tümer Metin'den Fenerbahçeli futbolcuya övgü: Ligin en değerli oyuncularından Süper Lig'de 16. haftanın kapanış maçında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, puanını 29'a yükselterek 4. sıraya yerleşti. TRT spor yorumcusu Tümer Metin, karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Metin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;"Fenerbahçe hak ettiği bir galibiyet aldı""Erol hoca, 3-0 kazanırken, kalede yenmeyen golün önemine bakacaktır. Duran toplardan değil, akan oyunlardan gol geldi. Kasımpaşa'da Koita ve Aytaç gibi iki lokomotifin eksikliği hissedildi ama Fenerbahçe hak ettiği bir galibiyet aldı.""Pelkas'ın forvet arkasında neler yapabildiğini gördük""Kenardaki Pelkas'tansa; içeride, forvet arkasındaki Pelkas'ın neler yapabildiğini gördük. Daha etkili oldu. Erol hoca da orada değerlendirecektir.""Sadık fırsatı iyi değerlendirdi""Bazen birilerinin yokluğu, birilerine fırsat olur. Sadık Çiftpınar bunu iyi değerlendirdi. Bırak öndekiler işini yapsın, sen geride gerekeni yapmalısın. Sadık bugün takım savunmasında önemli bir performans gösterdi. Sadık, 'Erol hoca isterse kaleye de geçerim' demiş, o pozisyon dolu, merak etmesin, gerek yok.""Penaltıyı vermeyince, VAR çağırır diye düşündüm""Sinan Gümüş'ün pozisyonu bence net penaltı. Halis Özkahya, pozisyonu net bir açıdan da görüyor. Halis Özkahya penaltıyı vermeyince, VAR çağırır diye düşündüm." "Pelkas'ın koşuyu sürdürmesi önemli""Oğuzhan Özyakup için de söyledim, sadece pası atmak değil, destekleyici oyuncu olarak gitmek de önemli. Pelkas'ın koşuyu sürdürüp şut ile sonuçlandırdığı pozisyonlar da onun doğru yaptığı şeyler. ""Ozan alan bulduğunda en iyilerde biri""Ozan Tufan'ın 3. golde yaptığı koşu, boşluğu değerlendirmesi, topu Ferdi'nin önüne bırakması... Bu alanları bulduğunda ligin en değerli oyuncularından biri Ozan Tufan."Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'de ilk 11'de oynaması gereken 2 oyuncuyu açıkladı