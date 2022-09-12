ÖZET | Adana Demirspor-Trabzonspor: 3-2

Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı. Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Rodrigues, 55. dakikada Ndiaye ve 90+4. dakikada Samet attı. Trabzonspor'un gollerini ise 36. dakikada penaltıdan Bakasetas ve 84. dakikada Umut Bozok kaydetti.
Adana Demirspor-Trabzonspor maçının özeti
- 9’uncu dakikada Adana Demirspor’un kaleye uzak bir mesafeden kazandığı serbest vuruşta, topun başına geçen Rodrıgues’in sert ve şık şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
- 20’nci dakikada Adana Demirspor’da sağ kanatta topla buluşan Yusuf rakibini çalımladıktan sonra ceza sahası içine orta yaptı. Savunma arasında yükselen Belhanda’nın kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.
- 27’nci dakikada Trabzonspor atağında kısa paslarla rakip yarı alanına gelen bordo-mavililer topu Bakasetas’la buluşturdu. Bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
- 31’inci dakikada Trabzonspor’un kontra atağında sağdan ceza sahasına yaklaşan Trezeguet seri çalımlarla kaleye yaklaştı. Ardından şutunu atan Trezeguet, kaleci Ertaç’ı aşamadı.
- 35’inci dakikada Trabzonspor atağında soldan topla ilerleyen Bardhi’nin ceza sahasına gönderdiği yüksek top Gomez’in önünde kaldı. Gomez, Rakitskiy'nin müdahalesiyle yere düştü. Hakem, penaltı noktasını gösterdi.
- 36’ncı dakikada Bakasetas penaltı vuruşunu gole çevirdi: 1-1.
- 41’inci dakikada Adana Demirspor’un kontra atağında soldan hızla ilerleyen Yusuf, ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun şutunda top kaleye paralel bir şekilde dışarı çıktı.
- Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle son buldu.
- 50’nci dakikada Adana Demirspor kalecisinin ayağından aşırdığı topta araya giren Trezeguet’in şutunda meşin yuvarlak tekrardan Ertaç’ın kucağında kaldı.
- 54’üncü dakikada Adana Demirspor’un kontra atağında sağdan ceza sahasına giren Yusuf’un ara pasında topla buluşan Ndiaye’nin düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.
- 63’üncü dakikada Trabzonspor atağında sağdan ceza sahasına yaklaşan Larsen’in ortasına yükselen Trezeguet’in kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.
- 66’ncı dakikada Adana Demirspor’un kazandığı serbest vuruşu kullanan Belhanda topu Gökhan’ın önüne yuvarladı. Bu futbolcunun gelişine sert şutu direğe çarpıp dışarı çıktı.
- 69’uncu dakikada Adana Demirspor atağında Gökhan’ın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Onyekuru, fırsatı değerlendiremeyerek topu auta attı.
- 84’üncü dakikada Trabzonspor atağında Hamsik ceza sahası yayındaki Naci’yi gördü. Naci şık bir topuk pasıyla topu Umut’a gönderdi. Bu futbolcunun gelişine vurduğu plaseyle top ağlarla buluştu: 2-2.
- 90+4'üncü dakikada Adana Demirspor atağında Akintola ceza sahasının sağ tarafından çizgiye inen Svensson'nu gördü. Bu futbolcunun pasında topla buluşan Samet, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 3-2.
- Karşılaşma Adana Demirspor'un 3-2’lik galibiyetiyle sona erdi.