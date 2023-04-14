ÖZET | Antalyaspor-Alanyaspor: 3-1

Antalyasporlu futbolcuların gol sevinci.
Akdeniz derbisinde Antalyaspor, Alanyaspor karşısında 3-1'lık skorla sahadan galip ayrıldı.
21. dakikada Ahmed Hassan'ın golüyle öne geçen konuk ekibe cevap 27. dakikada Doğukan Sinik'den geldi. Kırmızı-beyazlılar, 39. dakikada Alassane Ndao'nun golüyle durumu 2-1'e getirdi.
Karşılaşmanın 82. dakikasında Umut Güneş yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart görerek Alanyaspor'u 10 kişi bıraktı.
Mücadelenin 86. dakikasında Bertuğ Yıldırım, Haji Wright'ın pasıyla durumu 3-1'e getirdi.
Bu sonuçla beraber Antalya, puanını 32'ye yükselterek 10. sırada yer aldı. Alanyaspor ise 32 puanda kalarak 12. sıraya düştü.