|
Reklam
Reklam
Spor

ÖZET | Antalyaspor-Alanyaspor: 3-1

Antalyaspor, Süper Lig'in 29. haftasının açılış maçında Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti. Antalyaspor-Alanyaspor maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

22:28 . 14/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Antalyasporlu futbolcuların gol sevinci.

Antalyasporlu futbolcuların gol sevinci.

Akdeniz derbisinde Antalyaspor, Alanyaspor karşısında 3-1'lık skorla sahadan galip ayrıldı.


21. dakikada Ahmed Hassan'ın golüyle öne geçen konuk ekibe cevap 27. dakikada Doğukan Sinik'den geldi. Kırmızı-beyazlılar, 39. dakikada Alassane Ndao'nun golüyle durumu 2-1'e getirdi.


Karşılaşmanın 82. dakikasında Umut Güneş yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart görerek Alanyaspor'u 10 kişi bıraktı.


Mücadelenin 86. dakikasında Bertuğ Yıldırım, Haji Wright'ın pasıyla durumu 3-1'e getirdi.


Bu sonuçla beraber Antalya, puanını 32'ye yükselterek 10. sırada yer aldı. Alanyaspor ise 32 puanda kalarak 12. sıraya düştü.


#Antalyaspor
#Alanyaspor
#Süper Lig
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.