Spor ÖZET | Kayserispor-Fatih Karagümrük 2-4
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ÖZET | Kayserispor-Fatih Karagümrük: 2-4

Andrea Pirlo'nun takımı Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'u deplasmanda 4-2 mağlup etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ÖZET | Kayserispor-Fatih Karagümrük: 2-4
Fatih Karagümrüklü futbolcuların gol sevinci.

Fatih Karagümrük, Trabzonspor'un ardından Kayserispor'u da mağlup etti. İstanbul ekibini galibiyete taşıyan golleri Levent Mercan, Mbaye Diagne (2) ve Shukurov attı.

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