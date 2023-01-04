ÖZET | Kayserispor-Fatih Karagümrük: 2-4

Fatih Karagümrük, Trabzonspor'un ardından Kayserispor'u da mağlup etti. İstanbul ekibini galibiyete taşıyan golleri Levent Mercan, Mbaye Diagne (2) ve Shukurov attı.
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Fatih Karagümrük, Trabzonspor'un ardından Kayserispor'u da mağlup etti. İstanbul ekibini galibiyete taşıyan golleri Levent Mercan, Mbaye Diagne (2) ve Shukurov attı.
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