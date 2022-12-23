Spor ÖZET | Manchester City-Liverpool 3-2
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ÖZET | Manchester City-Liverpool: 3-2

Manchester City, Lig Kupası'nda son şampiyon Liverpool'u 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi. Bu maçın detaylarına ve özetine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi AA
ÖZET | Manchester City-Liverpool: 3-2 maç özeti golleri izle
Haaland, dün attığı golle birlikte bu sezonki 30. golünü kaydetti.

Son 16 turu eşleşmesinde, turnuvayı 8 defa kazanan Manchester City, geçen sezon da dahil kupayı 9 kez müzesine götüren Liverpool'u ağırladı.

Maçın ilk yarısı, Manchester City'den Haaland'ın 10 ve Liverpool'dan Carvalho'nun 20. dakikadaki golleriyle 1-1 tamamlandı.

Manchester City, 47. dakikada Mahrez ile bir kez daha öne geçti ancak Liverpoollu Salah, bir dakika sonra skoru 2-2'ye getirdi. Ev sahibi ekip, Ake'nin 58. dakikada kaydettiği golle karşılaşmayı kazandı ve adını son 8'e yazdırdı.

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