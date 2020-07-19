SERİE A

(ÖZET) Milan Bologna maç özeti ve golleri

Hakan Çalhanoğlu yine boş geçmedi, Milan farka koştu

Milan, sahasında ağırladığı Bologna'yı 5-1 mağlup etti. Son haftalarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmayı bir gol bir asistle tamamladı. Milan-Bologna maç özeti ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi AA, Yeni Şafak
Hakan Çalhanoğlu'nun gol sevinci

Hakan Çalhanoğlu'nun gol sevinci

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 34. haftasında Milan, konuk ettiği Bologna'yı 5-1'lik farklı skorla yendi.

Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi takım, 10. dakikada Saelemaekers ile 1-0 öne geçti.

24. dakikada gelişen Milan atağında Bologna kalecisi Skorupski'nin hatasını affetmeyen Hakan Çalhanoğlu, farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

İlk yarının son anlarına gelindiğinde konuk Bologna, 44. dakikada Tomiyasu ile farkı 1’e indirdi: 2-1.

Müsabakanın ilk yarısı Milan’ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Ev sahibi kırmızı-siyahlı ekip, ikinci yarıya da hızlı bir giriş yaparak 49. dakikada Bennacer ile skoru 3-1 yaptı.

57. dakikada Milan'ın son haftalardaki golcü ismi Rebic sahneye çıkarak farkı 3'e çıkardı: 4-1.

Ev sahibi takımda Calabria 90+2. dakikada maçın skorunu belirleyen gole imzasını koydu: 5-1.

Milan yenilmezlik serisini sürdürdü

Milan, Bologna’yı 5-1 yenerek Kovid-19 salgını sonrasındaki dönemde yakaladığı çıkışı bu maçla sürdürdü. Yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Milan, son 8 maçta 6. galibiyetini aldı.

Kırmızı-siyahlı takım, puanını 56'ya yükselterek puan tablosunda 6. sırada yer aldı.

Bologna ise ligdeki 13. mağlubiyetini alırken 43 puanla 10. sırada kaldı.

Çalhanoğlu 7. golünü attı

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayıp 61.dakikaya kadar sahada kalan Hakan Çalhanoğlu, bu sezon ligde 7. golünü atmayı başardı.

Milan-Bologna maç özeti

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