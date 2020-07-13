Gol düellosundan beraberlik çıktı: İşte Napoli-Milan maç özeti

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 32. haftasında Napoli, sahasında Milan ile 2-2 berabere kaldı.

Gol perdesini Hernandez açtı





Napoli'deki San Paolo Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında konuk ekip Milan, 20. dakikada Hernandez'in golüyle 1-0 öne geçti.

Di Lorenzo beraberliği sağladı





Ev sahibi takım, bu gole 34. dakikada Di Lorenzo ile yanıt vererek skorda eşitliği sağladı: 1-1.

İlk yarı karşılıklı gollerle tamamlandı.

Napoli Martens'le öne geçti

Maçın 60. dakikasında bu kez Napoli, Mertens ile üstünlük golünü buldu ve skoru 2-1'e getirdi.

Kessie skoru tayin etti





Milan, 73. dakikada Kessie'nin penaltıdan kaydettiği golle maçta yeniden eşitliği sağladı: 2-2.

Saelemaekers kırmızı kart gördü





Milan'ın Belçikalı oyuncusu Saelemaekers, 87. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılıklı gollerle müsabaka 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla, ligde son haftaların formda iki ekibi 1'er puana razı oldu. Üst sıralar için mücadele eden iki takımdan Napoli 52 puanla 6. sırada, Milan ise 50 puanla 7. basamakta yer aldı.

Hakan Çalhanoğlu 60 dakika oynadı

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 60. dakikada yerini Bonaventura'ya bıraktı. Aynı şekilde maça ilk 11'de başlayan İsveçli yıldız oyuncu Zlatan Ibrahimovic de 61 dakika sahada görev yaptı.

Napoli-Milan maç özeti



