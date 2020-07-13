SERİE A

ÖZET Napoli Milan maç özeti ve golleri

Gol düellosundan beraberlik çıktı: İşte Napoli-Milan maç özeti

Serie A'da Milan, deplasmanda Napoli'ye konuk oldu. Gol düellosu şeklinde geçen mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu karşılaşmada 60 dakika görev yaptı. Napoli-Milan maç özetini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi AA, Yeni Şafak
Milan'ın dünya yıldızı golcüsü Ibrahimovic, karşılaşmada 61 dakika süre aldı.

Milan'ın dünya yıldızı golcüsü Ibrahimovic, karşılaşmada 61 dakika süre aldı.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 32. haftasında Napoli, sahasında Milan ile 2-2 berabere kaldı.

Gol perdesini Hernandez açtı


Napoli'deki San Paolo Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında konuk ekip Milan, 20. dakikada Hernandez'in golüyle 1-0 öne geçti.

Di Lorenzo beraberliği sağladı


Ev sahibi takım, bu gole 34. dakikada Di Lorenzo ile yanıt vererek skorda eşitliği sağladı: 1-1.

İlk yarı karşılıklı gollerle tamamlandı.

Napoli Martens'le öne geçti

Maçın 60. dakikasında bu kez Napoli, Mertens ile üstünlük golünü buldu ve skoru 2-1'e getirdi.

Kessie skoru tayin etti


Milan, 73. dakikada Kessie'nin penaltıdan kaydettiği golle maçta yeniden eşitliği sağladı: 2-2.

Kessie'nin golü Milan'a 1 puanı getirdi.
Kessie'nin golü Milan'a 1 puanı getirdi.

Saelemaekers kırmızı kart gördü


Milan'ın Belçikalı oyuncusu Saelemaekers, 87. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılıklı gollerle müsabaka 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla, ligde son haftaların formda iki ekibi 1'er puana razı oldu. Üst sıralar için mücadele eden iki takımdan Napoli 52 puanla 6. sırada, Milan ise 50 puanla 7. basamakta yer aldı.

Koulibaly ile Hakan Çalhanığlu
Koulibaly ile Hakan Çalhanığlu

Hakan Çalhanoğlu 60 dakika oynadı

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 60. dakikada yerini Bonaventura'ya bıraktı. Aynı şekilde maça ilk 11'de başlayan İsveçli yıldız oyuncu Zlatan Ibrahimovic de 61 dakika sahada görev yaptı.

Napoli-Milan maç özeti


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