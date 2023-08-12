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Spor

ÖZET | PENDİKSPOR 1-5 HATAYSPOR

Süper Lig 1. hafta karşılaşmasında Hatayspor deplasmanda Pendikspor'u 5-1 mağlup etti. Pendikspor-Hatayspor maçının özetini haberde bulunan link üzerinden tıklayıp izleyebilirsiniz.

23:41 . 12/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Hatayspor 6 ay sonra ilk maçına çıktı.

Hatayspor 6 ay sonra ilk maçına çıktı.

Trendyol Süper Lig ilk hafta karşılaşmasında Hatayspor deplasmanda ligin yeni ekiplerinden Pendikspor ile karşı karşıya geldi. Hatayspor, mücadeleyi 5-1 kazandı.


Hatayspor'un golleri 3.dakika Carlos Strandberg, 23.dakika Görkem Sağlam, 46.dakika Bertuğ Yıldırım, 57 ve 83.dakika da Dele-Bashiru'den geldi.


Pendikspor'un tek golü 90+4'te Thuram kaydetti.


Hatayspor, önümüzdeki hafta kendi sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Pendikspor ise deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.







#Trendyol Süper Lig
#Hatayspor
#Pendikspor
9 dakika önce
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