SERİE A

(ÖZET) Sassuolo Juventus maç özeti ve golleri

Sassuolo-Juventus karşılaşması nefes kesti: 6 gollü maçta kazanan çıkmadı

Sere A'da lider Juventus, iki farklı öne geçtiği maçta skoru koruyamadı ve Sassuolo ile 3-3 berabere kaldı. Milli futbolcu Mert Müldür, karşılaşmada 90 dakika forma giydi. Birbirinden güzel gollerin atıldığı Sassuolo-Juventus maçının özetini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi AA, Yeni Şafak
Ronaldo, maç sonrası büyük üzüntü yaşadı.

Ronaldo, maç sonrası büyük üzüntü yaşadı.

Fotoğraf: JENNIFER LORENZINI

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 33. haftasında lider Juventus, deplasmanda Sassuolo ile 3-3 berabere kaldı.

Sassuolo'daki Mapei Stadı'ndaki mücadeleye hızlı başlayan taraf konuk ekip oldu. 6. dakikada Danilo ve 12. dakikada Higuain’in golleriyle Juventus maçın başında 2-0 öne geçti.

Ev sahibi takım 29. dakikada Djuricic ile farkı bire indirdi.

İlk yarı konuk ekibin üstünlüğüyle geçilirken, ikinci yarıda Sassuolo 51. dakikada Berardi ile maça eşitliği getirdi.

Bu golden üç dakika sonra yeşil-siyahlı ev sahibi ekip, Caputo ile 3-2 öne geçti.

Juventus’ta Alex Sandro 64. dakikada attığı golle maçtaki gol perdesini kapattı.

Karşılaşma 3-3 sona erince, iki takım da birer puana razı oldu. Bu sonuçla, Juventus peş peşe 3. maçında puan kaybı yaşadı. Ligde üst üste 9. şampiyonluğunu kovalayan Juventus, puanını 77'ye yükseltti ve bitime 5 hafta kala en yakın rakibi Atalanta’nın 7 puan önünde yer aldı. Sassuolo ise 47 puanla 8. sırada yer buldu.

Merih Demiral kadroda yer aldı

Bu arada, ocak ayında sakatlanan Juventus kadrosundaki milli futbolcu Merih Demiral, uzun bir aradan sonra ilk kez maç kadrosunda yer aldı ancak mücadelede görev yapmadı.

Mert Müldür 90 dakika oynadı

Sassuolo'da son dönemde gösterdiği başarılı performansla dikkati çeken milli oyuncu Mert Müldür ise 90 dakika sahada mücadele etti.

Mert Müldür, maç sonu Ronaldo'yu teselli etti.
Mert Müldür, maç sonu Ronaldo'yu teselli etti.
Reuters

Sassuolo-Juventus maç özeti

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