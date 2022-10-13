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ÖZET | Tottenham - Eintracht Frankfurt: 3-2

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu dördüncü hafta maçında Tottenham sahasında Eintracht Frankfurt'u 3-2 mağlup etti. Tottenham'a galibiyeti getiren golleri Son Heung-min ve Harry Kane attı. Tottenham-Eintracht Frankfurt maç özetini ve Şampiyonlar Ligi maç özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ÖZET | Tottenham - Eintracht Frankfurt: 3-2
Tottenham'ın golcüleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçları oynandı. D Grubu maçında Tottenham sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk etti. Mücadeleyi İngiliz ekibi 3-2 kazandı.

Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 20 ve 36. dakikalarda Heung-min Son ile 28. dakikada penaltıdan Harry Kane kaydetti. Frankfurt'un gollerini ise 14. dakikada Daicgi Kamada ve 87. dakikada Faride Alidou attı. Ayrıca konuk ekipte Tuta 59. dakikada kırmızı kart gördü.

Alınan bu galibiyetle birlikte Tottenham puanını 7'ye yükseltti. Frankfurt ise 4 puanda kaldı.

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