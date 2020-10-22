Özlenen günlere döneceğiz

Trabzonspor’un kalecisi Uğurcan Çakır, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi. Milli kaleci, yeni kurulmuş bir takım olduklarını belirterek, “Çok oyuncumuz takımdan ayrıldı. Pandemi dönemi yüzünden de hazırlık kampımız biraz kısa sürdü. Kaliteli, karakterli oyuncular alındı. Hepsi ile uyum içinde çalışmaya devam edeceğiz. Sezonun daha başındayız. Daha çok çalışıp takımı hak ettiği yere getirmek istiyoruz” dedi. Şu anda lig sonu için konuşmanın erken olduğunu ifade eden Uğurcan, “Takım, hoca, yönetime güveniyorum. İyi takım olduğumuza inanıyorum. Bu süreç sancılı geçiyor. Birlikte çalışarak en iyi yere gelmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

KALİTELİ BİR TAKIMIZ

Geçen sezon takım halinde çok iyi performans sergilediklerine dikkati çeken Uğurcan Çakır, “Her maça 1-0 önde başlıyor düşüncesiyle çıkıyorduk. Pandemi arası uzundu. Kendimizi iyi hazırlayamadık, ona fırsat bulamadık. Bu dönemde bizi etkileyen en önemli şey, maçların taraftarsız olmasıydı. Başakşehir’in çok büyük kitlesi yok. Onlara katkısı olduğunu düşünüyorum. Başaktör bence buydu” dedi. Uğurcan Çakır, takım kaptanı olarak oyuncuların adaptasyonu için kendisinin de elinden geleni yaptığını kaydederek, “Oyuncuların kalitelerine güveniyorum. Onlar da güveniyorlar ki Trabzonspor gibi camiada bulunuyorlar. Uyumu atlatırsak başarılı olacağımıza inanıyorum. Şampiyonluk için mücadele edeceğiz” diye konuştu.

DERBİ İLE ÇIKIŞ YAPACAĞIZ

Fenerbahçe karşılaşmalarının camia için çok önemli maçlar olduğunu belirten Uğurcan Çakır, “Bunun farkındayız. Gerçek performansı göstermeye çalışacağız. Oradan galibiyetle ayrılarak çıkışımızı başlatmak istiyoruz. Yeni arkadaşlarımıza da bu atmosferi anlatmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı. Uğurcan Çakır, taraftarsız maçlara alışamadıklarını dile getirerek, “Milli takımın Rusya’da oynadığı maç seyirciliydi. Taraftarı gerçekten özlemiştik. O gürültü bile sizi motive ediyor. Taraftarlarımız bizim için itici güç. Hele ki yerli oyuncular açısından güç. Taraftarı çok özledim ve hala alıştığımı düşünmüyorum. İnşallah pandemi süreci geçer, taraftarlarımız bizimle olur. Trabzonspor gibi taraftarıyla bilinen camiada çok zor bu durum, alışamadık” ifadelerini kullandı. Başarılı kaleci “Yeni takım, adaptasyon süreci sancılı geçiyor. Daha çok erken, önümüzde çok maç var. En kısa sürede toparlayıp Trabzonspor’u özlediği günlerine döndüreceğiz. Geçen sene yaptıklarımız ortada” diyerek sözlerini tamamladı.

Ağaoğlu teknik heyetle görüştü

Trabzonspor, hafta sonu oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman öncesinde Başkan Ahmet Ağaoğlu da, antrenman sahasına gelerek çalışmaları yakından izledi. Başkan Ağaoğlu, antrenman öncesi, teknik heyetle görüşme yaptı. Teknik direktör Eddie Newton yönetiminde gerçekleşen antrenmana, karantina sürecinde bulunan Ekuban ve Abdülkadir Parmak’ın yanı sıra milli takım kampında bulunan Salih Kavrazlı katılmadı. Antrenman toplantıyla başlarken, oyuncuların bir bölümü salonda diğer bölümü ise bireysel antrenmana yöneldi.