Spor Paixao Beşiktaşlı yıldız konusunda Sportingi uyardı "Topu ayağına aldığında dua edin"
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Paixao Beşiktaşlı yıldız konusunda Sporting'i uyardı: "Topu ayağına aldığında dua edin"

Altay'ın Portekizli golcüsü Paixao, Beşiktaş-Sporting maçı öncesi ülkesinin basınına siyah-beyazlı takımla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tecrübeli futbolcunun Miralem Pjanic'le ilgili yorumları dikkati çekti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Paixao Beşiktaşlı yıldız konusunda Sportingi uyardı: Topu ayağına aldığında dua edin
Marco Paixao, TFF 1. Lig'de 3 kez gol krallığı yaşayarak tarihe geçmişti.

Süper Lig ekiplerinden Altay'da forma giyen Marco Paixao, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'le oynayacağı maçla ilgili O Jogo'ya açıklamalar yaptı.

"Türkiye'nin en iyi takımı"

Beşiktaş'ın güçlü bir takım olduğunu ifade eden 37 yaşındaki futbolcu, "Beşiktaş, Türkiye'nin son şampiyonu ve bana göre Türkiye'nin en iyi takımı. Sakat oyuncuları geri döndü. Bana göre en iyi kadro Beşiktaş'ta" ifadelerini kullandı.

"Pjanic topu ayağına aldığında dua edin"

Bosna Hersekli yıldızı Miralem Pjanic'in önlem alınamayacak bir oyuncu olduğunu söyleyen tecrübeli futbolcu, "Pjanic topu aldığında tek yapabileceğiniz şey dua etmek. Bu bile işe yaramayabilir" yorumunu yaptı.

Pjanic, Beşiktaş formasıyla çıktığı 5 maçta 3 asist kaydetti.
Pjanic, Beşiktaş formasıyla çıktığı 5 maçta 3 asist kaydetti.

"Batshuayi'nin bitiriciliği mükemmel"


Siyah-beyazlıların gol yollarındaki en önemli silahı Michy Batshuayi'yi de değerlendiren Portekizli futbolcu, "Batshuayi'nin bitiriciliği mükemmel. Sporting savunması için maç boyu tehlike oluşturabilecek bir oyuncu" dedi.

Batshuayi'nin siyah-beyazlı formayla 4 golü bulunuyor.
Batshuayi'nin siyah-beyazlı formayla 4 golü bulunuyor.

"Beşiktaş savunmasını aşmak zor"

Beşiktaş'ın savunmasını da yorumlayan Paixao, "Beşiktaş'ın defansı çok güçlü. Savunma arkasına uzun toplar atarak hızlı hücum etmeliler. Bunun dışında Sporting'in Beşiktaş savunmasını aşması zor" şeklinde konuştu.

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