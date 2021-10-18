Paixao Beşiktaşlı yıldız konusunda Sporting'i uyardı: "Topu ayağına aldığında dua edin"

Süper Lig ekiplerinden Altay'da forma giyen Marco Paixao, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'le oynayacağı maçla ilgili O Jogo'ya açıklamalar yaptı.

"Türkiye'nin en iyi takımı"

Beşiktaş'ın güçlü bir takım olduğunu ifade eden 37 yaşındaki futbolcu, "Beşiktaş, Türkiye'nin son şampiyonu ve bana göre Türkiye'nin en iyi takımı. Sakat oyuncuları geri döndü. Bana göre en iyi kadro Beşiktaş'ta" ifadelerini kullandı.

"Pjanic topu ayağına aldığında dua edin"

Bosna Hersekli yıldızı Miralem Pjanic'in önlem alınamayacak bir oyuncu olduğunu söyleyen tecrübeli futbolcu, "Pjanic topu aldığında tek yapabileceğiniz şey dua etmek. Bu bile işe yaramayabilir" yorumunu yaptı.

REKLAM

Pjanic, Beşiktaş formasıyla çıktığı 5 maçta 3 asist kaydetti.

"Batshuayi'nin bitiriciliği mükemmel"





Siyah-beyazlıların gol yollarındaki en önemli silahı Michy Batshuayi'yi de değerlendiren Portekizli futbolcu, "Batshuayi'nin bitiriciliği mükemmel. Sporting savunması için maç boyu tehlike oluşturabilecek bir oyuncu" dedi.

Batshuayi'nin siyah-beyazlı formayla 4 golü bulunuyor.

"Beşiktaş savunmasını aşmak zor"

Beşiktaş'ın savunmasını da yorumlayan Paixao, "Beşiktaş'ın defansı çok güçlü. Savunma arkasına uzun toplar atarak hızlı hücum etmeliler. Bunun dışında Sporting'in Beşiktaş savunmasını aşması zor" şeklinde konuştu.

View this post on Instagram Beşiktaş JK (@besiktas)'in paylaştığı bir gönderi REKLAM