Paris Saint-Germain’den sağlık çalışanlarına ücretsiz yemek

Dünyayı saran koronavirüs ile mücadeleye spor kulüpleri de yardım etmeye devam ediyor. Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain de mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına yemek dağıtıyor.

Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, günde yaklaşık 1200 kişilik yemeğin 60 kişilik gönüllü ekip aracılığıyla başkent Paris’teki hastanelerde görevli çalışanlara iletildiğini duyurdu.