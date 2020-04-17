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Paris Saint-Germain’den sağlık çalışanlarına ücretsiz yemek

Fransız ekibi Paris Saint-Germain, koronavirüsle mücadele kapsamında ülkesindeki sağlık çalışanlarına ücretsiz yemek dağıtıyor.

Haber Merkezi İHA
PSG, günde yaklaşık 1200 kişilik yemek dağıttıklarını açıkladı.

PSG, günde yaklaşık 1200 kişilik yemek dağıttıklarını açıkladı.

Fotoğraf: IHA

Dünyayı saran koronavirüs ile mücadeleye spor kulüpleri de yardım etmeye devam ediyor. Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain de mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına yemek dağıtıyor.

Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, günde yaklaşık 1200 kişilik yemeğin 60 kişilik gönüllü ekip aracılığıyla başkent Paris’teki hastanelerde görevli çalışanlara iletildiğini duyurdu.

  • Açıklamada ayrıca bugüne kadar 7 farklı hastaneye 5 bin kişilik yemek dağıtıldığı ifade edildi.

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