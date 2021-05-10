Paul Pogba'dan Fenerbahçe itirafı: Böyle bir şey görmedim

Manchester United'ın dünyaca ünlü yıldız oyuncusu Paul Pogba'dan Fenerbahçe itirafı geldi. Yıldız oyuncu, Kadıköy'de oynadıkları maçı unutamadığını belirtti.

"Her şey çılgıncaydı"

Katıldığı bir yayınında soruları yanıtlayan Pogba, "Deplasmanda, oynadığın en iyi atmosfer hangisiydi" sorusuna 'Kadıköy' yanıtını verdi. 28 yaşındaki yıldız, "Birçok stadyum var. Öncelikle Dortmund... Fakat onlardan önce Fenerbahçe var. Isınmaya çıktığım andan son düdüğe kadar her şey çılgıncaydı. Böyle bir şey görmedim" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ile Manchester United 2016-2017 sezonunda Avrupa Ligi gruplarında karşılaşmıştı. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi Manchester United 4-1 kazanmış, Pogba karşılaşmada 2 gol atmıştı. Kadıköy'de oynanan mücadeleyi ise sarı-lacivertliler, Moussa Sow ve Jeremain Lens'in golleriyle 2-1 kazanmıştı.

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