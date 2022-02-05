Spor Paylaşımı olay olmuştu, Galatasaray sahip çıktı
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Paylaşımı olay olmuştu, Galatasaray sahip çıktı

Galatasaray tişörtlü paylaşımı nedeniyle Eskişehirspor'dan gönderilen genç kaleci Egehan Has, sarı-kırmızılı kulübe transfer olacağını açıkladı.

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Haber Merkezi Diğer
Paylaşımı olay olmuştu, Galatasaray sahip çıktı
Özel bir spor salonunda çekildiği bu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Eskişehirspor altyapısında oynayan Egehan Has, 'Galatasaray' yazılı tişörtle fotoğraf paylaştığı için kulüpten gönderildi.

Takımla ilişiğinin kesildiğini sosyal medyadan öğrendiğini belirten 17 yaşındaki kaleci, Galatasaray Kulübü'nün kendisine sahip çıktığını açıkladı.


TV100'e konuşan Egehan'ın açıklamaları şöyle;

"Kovulduğumu Twitter'dan öğrendim"

  • "Eskişehirspor'dan kovulduğumu Twitter'dan öğrendim. Hiçbir hoca ne ailemi aradı, ne beni aradı. En azından arayıp söyleyebilirlerdi."

"Galatasaray'a gideceğim"

  • "Galatasaray'da genel kurul üyesi bir abimiz bana ulaştı. 'Galatasaray'a gelmek ister misin?' diye sordu. 'Neden istemeyeyim' dedim. Tekrar aradı ve 'Galatasaray'a ne zaman gelmek istersen kapımız sana açık' dedi. İnşallah pazartesi gideceğim."

"Galatasaray taraftarı yüzümü güldürdü"

  • "Bu süreçte bana destek olan Galatasaray taraftarlarına çok teşekkür ediyorum. Sürekli hep yanımda oldular. Üzüldüğüm zamanlarda bile yüzüm güldü."

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Egehan HAS (@egehan_has)'in paylaştığı bir gönderi

Galatasaray tişörtlü fotoğraf paylaşınca takımdan gönderildi
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