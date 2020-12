Pelkas Erol Bulut'a gösterdiği tepki hakkında konuştu: Çok sinirliydim

Sarı-lacivertlilerin 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Pelkas, FB TV'ye açıklamalarda bulundu.

"Bu tarz şeyler maçlarda olur"

Yeni Malatyaspor maçında oyundan çıkarken gösterdiği reaksiyonla ilgili Pelkas, “Evet, hoca ile bir diyaloğumuz oldu. O sırada 3-0 gerideydik. Kötü bir skordu. Dolayısıyla ben de skora sinirliydim. Hocalar, herkes skora sinirliydi. O anda çok özel bir şey konuşmadık. Bu tarz şeyler maçlarda olur. Önümüze bakmamız gerekiyor. Gerçekten o an hiçbir şey olmadı. Bizim için zor bir andı. Şimdi önümüze bakmamız lazım. Hazırlıklarımızı devam ettirip daha çok çalışmamız lazım ki galibiyetlere geri dönelim. Bir şey daha eklemek istiyorum. İki hafta önce Salah da oyundan çıkarken sinirliydi. Maç sonu Klopp şunu dedi: ‘Salah’ın oyundan çıkmasına sinirlenmesinden dolayı mutluyum. Eğer bir gün oyundan çıktığına sinirlenmezse aslında o zaman bu bir problemdir’ dedi. Sizin de dediğiniz gibi her oyuncu 90 dakika oynamak ister. Bunun için daha çok çalışıp, daha iyiye gitmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Hocamızın kararını uygulamamız gerekiyor"

Maç öncesindeki taktik konuşmalarla ilgili de Pelkas, “Tabiki bu konuları konuşuyoruz. Bu tarz konular hocamızın kararı. Hocamız ne karar veriyorsa bizim de o kararı uygulamamız gerekiyor. Oynayabilmek ve oynadığı yeri hak edebilmek için herkes çok fazla çalışmak zorunda” diye konuştu.

Erol Bulut'u çıldırtan istatistik: O kağıtta ne yazıyordu? Yeni Malatyaspor'un Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği maçta teknik direktör Erol Bulut'un sinirlenmiş ve ceketini fırlatmıştı. Bulut'un tepkisinin perde arkasında yardımcısının kendisine gösterdiği istatistikler var.Maç içerisinde kendisine gösterilen tablet ekranında sağlıklı pas bağlantılarının kurulamadığının ve alan paylaşımının yapılamadığını gören Erol Bulut'un çok sinirlendiği öğrenildi. Öte yandan rakip takımın uzun top tercihlerinin sonuca ulaşması da teknik adamı sinirlendiren bir başka detaydı. Hafta boyunca yapılan çalışmaların maç boyunca sahaya yansıtılamamasına kızan genç çalıştırıcı maç sonunda da konuya dair bazı açıklamalarda bulundu.Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçında ilk golü yediği 9. dakikaya kadar üst üste en fazla 9 pas yaptı. Bu paslaşmaların çoğu Tisserand-Sadık arasında yapıldı. Fenerbahçe bu 9 dakika içerisinde rakip yarı alanda sadece iki isabetli pas yapabildi.İşte Erol Bulut'un maçın sonunda yaptığı açıklamalar;"Konuşacak hiçbir şey yok. Çalıştığımız, maçtan önce de söyledim uzun toplarla gelecekler. Hiçbir uzun topu kazanamadık. 4-5 kere gelip 3'ünü değerlendirdiler. Haklı olarak kazandırdılar. Sorumluluk hepimize ait. O yüzden bunun üzerinden, neden deplasmanda kazanıp neden evde kazanamıyoruz. Bunun bir çaresini bulmak gerekiyor açıkçası. İçeride farklı, dışarıda farklı çalışmıyoruz. Biz bütün opsiyonları çalışıyoruz ama evde gösterdiğimiz performans, 3 maçta da mağlup olduk. Sorumluluk bize ait. Bunu çözecek kadar dürüst olmamız lazım. Bir sorun var. Bu sorunu en hızlı şekilde çözmemiz lazım"Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren taktik FB TV ekranlarında verildi