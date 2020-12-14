SÜPER LİG

Pelkas Erol Bulut'a gösterdiği tepki hakkında konuştu: Çok sinirliydim

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas, 3-0 kaybettikleri Yeni Malatyaspor maçında oyundan çıkarken gösterdiği reaksiyonla ilgili, "Skora sinirliydim. Hocalar, herkes skora sinirliydi. O anda çok özel bir şey konuşmadık. Bu tarz şeyler maçlarda olur" dedi.

Haber Merkezi DHA
Pelkas, sarı-lacivertli formayla çıktığı 9 maçta 2 gol atarken, 2 de asist yaptı.

Pelkas, sarı-lacivertli formayla çıktığı 9 maçta 2 gol atarken, 2 de asist yaptı.

Sarı-lacivertlilerin 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Pelkas, FB TV'ye açıklamalarda bulundu.

"Bu tarz şeyler maçlarda olur"


Yeni Malatyaspor maçında oyundan çıkarken gösterdiği reaksiyonla ilgili Pelkas, “Evet, hoca ile bir diyaloğumuz oldu. O sırada 3-0 gerideydik. Kötü bir skordu. Dolayısıyla ben de skora sinirliydim. Hocalar, herkes skora sinirliydi. O anda çok özel bir şey konuşmadık. Bu tarz şeyler maçlarda olur. Önümüze bakmamız gerekiyor. Gerçekten o an hiçbir şey olmadı. Bizim için zor bir andı. Şimdi önümüze bakmamız lazım. Hazırlıklarımızı devam ettirip daha çok çalışmamız lazım ki galibiyetlere geri dönelim. Bir şey daha eklemek istiyorum. İki hafta önce Salah da oyundan çıkarken sinirliydi. Maç sonu Klopp şunu dedi: ‘Salah’ın oyundan çıkmasına sinirlenmesinden dolayı mutluyum. Eğer bir gün oyundan çıktığına sinirlenmezse aslında o zaman bu bir problemdir’ dedi. Sizin de dediğiniz gibi her oyuncu 90 dakika oynamak ister. Bunun için daha çok çalışıp, daha iyiye gitmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Hocamızın kararını uygulamamız gerekiyor"


Maç öncesindeki taktik konuşmalarla ilgili de Pelkas, “Tabiki bu konuları konuşuyoruz. Bu tarz konular hocamızın kararı. Hocamız ne karar veriyorsa bizim de o kararı uygulamamız gerekiyor. Oynayabilmek ve oynadığı yeri hak edebilmek için herkes çok fazla çalışmak zorunda” diye konuştu.

Erol Bulut'u çıldırtan istatistik: O kağıtta ne yazıyordu?
Erol Bulut'u çıldırtan istatistik: O kağıtta ne yazıyordu?

Yeni Malatyaspor'un Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği maçta teknik direktör Erol Bulut'un sinirlenmiş ve ceketini fırlatmıştı. Bulut'un tepkisinin perde arkasında yardımcısının kendisine gösterdiği istatistikler var.Maç içerisinde kendisine gösterilen tablet ekranında sağlıklı pas bağlantılarının kurulamadığının ve alan paylaşımının yapılamadığını gören Erol Bulut'un çok sinirlendiği öğrenildi. Öte yandan rakip takımın uzun top tercihlerinin sonuca ulaşması da teknik adamı sinirlendiren bir başka detaydı. Hafta boyunca yapılan çalışmaların maç boyunca sahaya yansıtılamamasına kızan genç çalıştırıcı maç sonunda da konuya dair bazı açıklamalarda bulundu.Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçında ilk golü yediği 9. dakikaya kadar üst üste en fazla 9 pas yaptı. Bu paslaşmaların çoğu Tisserand-Sadık arasında yapıldı. Fenerbahçe bu 9 dakika içerisinde rakip yarı alanda sadece iki isabetli pas yapabildi.İşte Erol Bulut'un maçın sonunda yaptığı açıklamalar;"Konuşacak hiçbir şey yok. Çalıştığımız, maçtan önce de söyledim uzun toplarla gelecekler. Hiçbir uzun topu kazanamadık. 4-5 kere gelip 3'ünü değerlendirdiler. Haklı olarak kazandırdılar. Sorumluluk hepimize ait. O yüzden bunun üzerinden, neden deplasmanda kazanıp neden evde kazanamıyoruz. Bunun bir çaresini bulmak gerekiyor açıkçası. İçeride farklı, dışarıda farklı çalışmıyoruz. Biz bütün opsiyonları çalışıyoruz ama evde gösterdiğimiz performans, 3 maçta da mağlup olduk. Sorumluluk bize ait. Bunu çözecek kadar dürüst olmamız lazım. Bir sorun var. Bu sorunu en hızlı şekilde çözmemiz lazım"Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren taktik FB TV ekranlarında verildi

Rıdvan Dilmen açıkladı: Yıldız isim Erol Bulut'un kafasında yok
Rıdvan Dilmen açıkladı: Yıldız isim Erol Bulut'un kafasında yok

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olduğu maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, teknik direktör Erol Bulut'un oyuncu tercihleri ve değişiklikleriyle ilgili eleştirilerde bulundu. NTV yorumcusu Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;"Pelkas'ta özel bir madde mi var?""Pelkas'ın sözleşmesinde '70. dakikada oyundan çıkacak' diye bir madde mi var? 8 maçta da aynısı oldu.""Gökhan'ı oynatarak kaybetti""İlk hafta Gustavo'yu çıkarınca acaba ne yapacak dedim, iyi bir hamle yaptı ama her geçen gün oyuncuları kaybediyor. Gökhan Gönül'ü oynatarak kaybetti, 'ölüsü bile oynar' diyor." "Serdar ve Lemos ağzıyla kuş bile tutsa bu arkadaş oynayacak.""Tisserand'a gelelim, Serdar Aziz ve Lemos ağzıyla kuş bile tutsa bu arkadaş oynayacak. Bir de oynarken, her maç sol stoper oynayacak ve teknik direktör olarak sen sağ stopere koyacaksın ve uzun süredir oynamayan Sadık'ı yanına koyacaksın.""Sosa hep lider oyuncuydu...""Oyuncu duygusaldır, çocuk gibidir. Sosa hep lider oyuncuyken, sen aldın liderliği götürdün. Ne oldu, Sosa gitti. İster 35 olsun, ister 15 yaşında olsun, Pazartesi oynayacağını bilecek. Devrede oyuna giriyor, maça mı giriyorsun, yürüyüşe mi çıkıyorsun... Isınanlara bakıyorum, Novak kakara kikiri yapıyor, burası Fenerbahçe! Emre Belözoğlu, Ali bey, siz hangi takımda oynadığını anlatamadıysanız, birinci suçlu sizlersiniz.""Bir tane ısıran adam var""Fenerbahçe'nin performansını geri götüren Erol Bulut ve yönetimdir. Gökhan kötüye gidiyor, Caner kötüye gidiyor, Tisserand bomba, Gustavo'nun Beşiktaş maçında yürüyecek hali yoktu. Oyuncunun coşkusu da gidiyor. Ozan'ın son haftalarına bakalım, Cisse'ye bakalım. Soldaki Thiam et mi, balık mı? Bir tane ısıran adam var Pelkas, o da oyundan çıkıyor. İşin tuhaf tarafı, o da çıkacağını biliyor.""Ver Sosa'ya kaptanlığı""Fenerbahçe'de oyuncular ortalama oyuncular, öyle büyük yıldız falan değiller; 6,5-7. Sosa ve Pelkas'a söyleyeceksin, 'Kardeşim, ben burada olduğum sürece sizi oyundan çıkarmayacağım, siz benim saha içi antrenörümsünüz' derim. Bu olmazsa, olmaz. Ver Sosa'ya kaptanlığı, ver ve yeniden eski güvenini kazandır. Sosa Trabzonspor'dan gelirken Fenerbahçe taraftarının en heyecanlandığı transferdi. Erol Bulut'un kafasında olduğunu söylediği sekiz futbolcuda Sosa yok.""Sağ bekte Nazım oynar""Gökhan da benim onu sevdiğimi bilir ama Fenerbahçe'de sağ bek Nazım oynar. Canlı, diri. İhtiyaç olduğunda Gökhan'ı kullanırsın. Gökhan'ı, Caner'i oynatmazsan kırılır diye düşünemezsin. Şu andaki fizik durumu ile Gökhan oynamaz. Yine Erol hocanın hatası, Mert Hakan'a hiç forma verilmeyerek bitirilmiştir, yüzüyor gibi koşuyor. En çok arzulayan o ama kuvvetli değil. Sosa'yı kararsızlıktan kaybettin. Beyler kötü oynayın desen de Fenerbahçe böyle olmaz.""Gel demiş, gelmişler""Emre abi 'Gel' demiş, gelmişler, 'Ben size gel dedim ama yürüyün diye gel demedim' diyecek. Caner, Mert, Gökhan, 'Emre'yi kıramadım' diyor. Kırsınlar o zaman Emre abilerini. Başarıyı herkes sahiplenir, başarısızlıkta herkes kaybolur."Rıdvan Dilmen'den Erol Bulut'a sert sözler: Hala Anadolu hocası kafasında

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