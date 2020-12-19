​Pelkas'tan hakemlere sert eleştiri: Bu hatalar nasıl yapılıyor?

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Vetrih, 40. dakikada penaltıdan Maxim ve 90+5. dakikada Kenan Özer kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golünü ise 24. dakikada Pelkas attı. Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler ligde oynadıkları son 6 karşılaşmada 4. mağlubiyetlerini almış oldular.

Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Pelkas, sonuçtan dolayı üzgün olduklarını söyledi. Yunan oyuncu, "Aslında şu anda konuşma zamanı değil. Daha fazla çalışma zamanı. Daha fazla savaşma zamanı. Birlik olmamız gerekiyor. Taraftarımıza mutluluk veremiyoruz. Bir çözüm bulmalıyız" ifadelerini kullandı.

"Bu hatalar nasıl yapılıyor"

Attığı golün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesi hakkında da konuşan Pelkas, "Soyunma odasında izledim, attığım 2. golde ofsayt yoktu, Mame Thiam'ın pozisyonu da penaltıydı. VAR varken bu hatalar nasıl yapılıyor" dedi.

Gaziantep'te tartışma çıkartan pozisyon: Pelkas'ın golü ofsayt değil mi? Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadele esnasında yaşanan bir pozisyon tartışmalara neden oldu.Tartışma çıkartan pozisyonKarşılaşmanın 64. dakikasında Gaziantep FK 2-1 üstün durumdayken Fenerbahçe Pelkas ile beraberliği yakaladı. Fakat Yunan oyuncunun attığı gol, yan hakemin ofsayt kararıyla geçerli sayılmadı. VAR incelemesi sonrasında, karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır'a pozisyonu incelemesi için tavsiye verilmedi.Mücadelenin ilerleyen dakikalarında yayıncı kuruşun pozisyonu ofsayt çizgisini çizerek paylaştı. Bu görüntü sonrasında birçok taraftar iptal edilen golün yanlış bir karar olduğunu ifade etti. Fenerbahçeli taraftarlar, pozisyon hakkındaki görüşlerini sosyal medya üzerinden bu şekilde gösterdiler:

Fenerbahçe Antep'te kayıp Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Vetrih, 40. dakikada penaltıdan Maxim ve 90+5. dakikada Kenan Özer kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golünü ise 24. dakikada Pelkas attı. Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler ligde oynadıkları son 6 karşılaşmada 4. mağlubiyetlerini almış oldular.Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Gaziantep FK puanını 21'e yükseltirken, sarı-lacivertliler ise 23 puanda kaldı.Gelecek hafta Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Gaziantep FK ise deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.Gaziantep'te tartışma çıkartan pozisyon: Pelkas'ın golü ofsayt değil mi? Oytun ligde ilk kezFenerbahçe'nin genç file bekçisi Ahmet Oytun Özdoğan, ilk kez ligde 11'de şans buldu. Harun Tekin'in sakatlığının ardından Altay'ın cezalı duruma düşmesiyle ilk 11 şansını elde eden Oytun, kariyerinde ilk kez ligde boy gösterdi.Fenerbahçe'de 5 sakatFenerbahçe, Gaziantep FK karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Tolga Ciğerci, Enner Valencia, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta ve Diego Perotti, kadroda yer almadı.



