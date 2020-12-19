Pelkas'tan hakemlere sert eleştiri: Bu hatalar nasıl yapılıyor?
Pelkas'tan hakemlere sert eleştiri: Bu hatalar nasıl yapılıyor?
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup oldu. Mücadelede attığı golün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesi hakkında konuşan Pelkas, hakemlerin VAR olmasına rağmen hata yapmalarını anlamadığını söyledi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Vetrih, 40. dakikada penaltıdan Maxim ve 90+5. dakikada Kenan Özer kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golünü ise 24. dakikada Pelkas attı. Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler ligde oynadıkları son 6 karşılaşmada 4. mağlubiyetlerini almış oldular.
Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Pelkas, sonuçtan dolayı üzgün olduklarını söyledi. Yunan oyuncu, "Aslında şu anda konuşma zamanı değil. Daha fazla çalışma zamanı. Daha fazla savaşma zamanı. Birlik olmamız gerekiyor. Taraftarımıza mutluluk veremiyoruz. Bir çözüm bulmalıyız" ifadelerini kullandı.
"Bu hatalar nasıl yapılıyor"
Attığı golün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesi hakkında da konuşan Pelkas, "Soyunma odasında izledim, attığım 2. golde ofsayt yoktu, Mame Thiam'ın pozisyonu da penaltıydı. VAR varken bu hatalar nasıl yapılıyor" dedi.
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