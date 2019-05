Pençeyi aslan attı

Süper Lig’in zirvesini yakından ilgilendiren 31. haftadaki maçta Galatasaray kendi sahasında Beşiktaş’ı 2-0 yenerek hem bu sezon ilk derbi galibiyetini aldı hem de 21 hafta sonra liderlik koltuğuna oturdu. 6 haftadır galip gelen siyah-beyazlı ekip ise ligin bitimine 3 hafta kalan zirvenin 4 puan gerisine düştü. Ligin ilk yarısında Beşiktaş’a 1-0 yenilen G.Saray dünkü sonuçla da ikili averajı eline geçirdi. Sarı-kırmızılı takım ilk yarının son dakikalarında art arda bulduğu tehlikeli pozisyonlar sonucu bulduğu golle maçın kilidini açtı. İkinci yarının hemen başında attığı golle ise maçın skorunu belirledi. 34 ve 36’da Onyekuru’nun vuruşlarında Karius geçit vermedi. 44. dakikada Feghouli’nin ara pasıyla ceza sahasına giren Fernando’nun pasında Onyekuru topu boş kaleye yuvarladı: 1-0. Beşiktaşlı oyuncular gol öncesi tacın kendileri kullanması gerektiği yönde itirazı sonuç vermedi. 45+4’de Ljajic’un vuruşu Muslera’nın kucağında kaldı. 55’te Diagne’nin ara pasında ceza sahasına giren Fernando’nun ilk şutunda Karius geçit vermezken, dönen topu Fernando tamamladı: 2-0. 58’de Diagne’nin şutunu Karius iki hamlede engelledi. 62’de Ljajic’in vuruşunda Muslera gol izni vermedi. 67’de Vida-Diagne mücadelesine hakem önce penaltı verdi öncesinde ofsayt gerekçesiyle penaltıyı iptal etti.

G.Saray yenilmezlik rekorunu egale etti

Türk Telekom Stadı’ndaki son 35 lig maçını kaybetmeyen Galatasaray, 1996-1998 yıllarında evinde üst üste 35 maçta rakiplerine yenilmeme rekoruna ortak oldu. Sarı-kırmızılılar, 2016-17 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017’de Kasımpaşa’ya 3-1 kaybettiği maçtan sonra sahasında 30 galibiyet ve 5 beraberlik aldı. Lig tarihinde evinde en uzun süre yenilmeyen takım unvanı 90 maçla Trabzonspor’a ait.

Belhanda cezalı

Maçta sarı kart gören Younes Belhanda, cezalı duruma düştü. Faslı futbolcu, Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Ayaklarımızı yere sağlam basmalıyız

Maçın ardından açıklamalarda bulunan G.Saraylı futbolcular temkinli konuştu. Sakatlığı nedeniyle bir süreden beri takımdan ayrı kalan ve dün 11’de maça çıkan Marcao, “Takım arkadaşlarımı ve taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Ama daha işimiz bitmedi. Önümüzde 3 final maçımız var. O yüzden ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Şu anda en iyi şekilde dinlenmemiz ve haftaya oynayacağımız Rizespor maçına hazırlanmamız gerekiyor” dedi. Kaleci Muslera ise şampiyonluk için önlerinde önemli 3 maçın olduğuna değinirek, “Şampiyonluk yolundaki en önemli rakiplerimizden birini kendi sahamızda yenme başarısını gösterdik. Futbolda her an her şey değişebiliyor. Ligde de her hafta her şey değişebilir. O yüzden ayaklarımızı sağlam basmalıyız” diye konuştu.

Necip ve Burak 300. maçına çıktı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, derbide Necip Uysal’a ilk 11’de yer verdi. Tecrübeli futbolcu siyah-beyazlı forma altında 300. maçına çıktı. Süper Lig tarihinde 6 farklı takımla 299 kez sahaya çıkan Burak Yılmaz da, Beşiktaş forması altında G.Saray’a karşı Süper Lig’deki 300. maçına çıktı. Siyah-beyazlılarda sakat Medel kadroda yer almadı.

Ndiaye yabancı kuralına takıldı

G.Saray’da Ndiaye maçlarda takımlar kadroda 12 yabancı bulundurduğu için kontenjana takıldı kadroda yer almadı. Sarı-kırmızılılarda Sinan Gümüş ve Mitroglou da kadroda yer almadı.