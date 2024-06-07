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Spor

Pendikspor'da Üzülmez dönemi sona erdi

Süper Lig'de küme düşen ve yeni sezonda 1. Lig'de mücadele edecek Pendikspor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı.

16:47 - 7/06/2024 Cuma
IHA
İbrahim Üzülmez, Pendikspor'un başında 11 maça çıktı.
İbrahim Üzülmez, Pendikspor'un başında 11 maça çıktı.

Pendikspor’da İbrahim Üzülmez dönemi bitti.


29 Şubat 2024’te kırmızı-beyazlılara imza atan Üzülmez, takımın başında 11 Süper Lig maçına çıkarken 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Sezonu 37 puanla 19. sırada tamamlayan İstanbul ekibi, ligde kalmayı başaramadı.


Pendikspor’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz İbrahim Üzülmez ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılarından dolayı İbrahim Üzülmez’e ve teknik ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.






#1. Lig
#Pendikspor
#İbrahim Üzülmez
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