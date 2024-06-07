Pendikspor'da Üzülmez dönemi sona erdi

Pendikspor’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz İbrahim Üzülmez ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılarından dolayı İbrahim Üzülmez’e ve teknik ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.